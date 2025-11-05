Анджеліна Джолі приїхала до Херсона
- Анджеліна Джолі відвідала Херсон.
- Це вже другий візит акторки в Україну з початку повномасштабного вторгнення, перший був у Львові у 2022 році.
Знаменита американська акторка Анджеліна Джолі знову приїхала до України. Вона відвідала Херсон.
Цю інформацію вже підтвердили джерела 24 Каналу.
У мережі подейкують, що акторка приїхала в Україну в рамках програми благодійної допомоги та побувала у медустановах. Зокрема, з'явилися фото Анджеліни Джолі, яка грається з дітьми.
Анджеліна Джолі приїхала до Херсона / Фото з мережі та надані 24 Каналу
Зауважимо, що це вже друга поїздка знаменитості в Україну за час повномасштабного вторгнення. У 2022 році вона приїжджала до Львова.
Напередодні, 29 жовтня, російські військові цинічно обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, де перебували маленькі пацієнти з батьками та працівники медзакладу. Відомо, що внаслідок атаки з артилерії тоді постраждало щонайменше 9 людей, серед яких троє медпрацівників та четверо діток. Про це на своїй сторінці у фейсбуці писав начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
Що відомо про попередній візит Анджеліни Джолі до України?
- Акторка відвідала Львів навесні 2022 року. 30 квітня її помітили у закладі Lviv Croissants. Після цього Анджеліна Джолі з'явилася на Головному залізничному вокзалі Львова, де зустріла пасажирів евакуаційного потяга з Покровська.
- Також акторка поспілкувалася з дітьми, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалу Краматорська, зустрілась з волонтерами та відвідала місцеву школу-інтернат. Як у телеграм-каналі писав голова Львівської обладміністрації Максим Козицький, одна дівчинка навіть змогла приватно розповісти пані Джолі про свою мрію.
- Відомо, що тоді в Україну акторку запросив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.