На тлі сімейної драми: Анджеліна Джолі відсвяткувала 51-річчя з синами в Лос-Анджелесі

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відсвяткувала день народження. 4 червня їй виповнився 51 рік.

Акторка провела святковий день разом зі своїми дітьми. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Анджеліна Джолі постала у повсякденному образі. Вона обрала сірий светр, штани та окуляри. Вона вийшла на вулицю з авто разом з синами: 17-річним Ноксом та 22-річним Паксом.

Їх сфотографували в Лос-Анджелесі. Нокс допомагав матері розвантажувати речі з машини. Він показав свій новий імідж – яскраво-помаранчеве волосся.

Це сталось на тлі того, як 24-річний Меддокс неофіційно відмовився від прізвища батька. У фінальних титрах фільму "Кутюр" його було вказано як Меддокс Джолі, а не Меддокс Джолі-Пітт.

Хто ще змінив прізвище?

У Анджеліни Джолі та Бреда Пітта шестеро спільних дітец: 24-річний Меддокс, 22-річний Пакс, 21-річна Захара, 19-річна Шайло і 17-річні близнюки Нокс і Вів'єн. Минулого року від прізвища батька відмовилась Шайло. Вона офіційно змінила своє прізвище – це стало важким ударом для Бреда Пітта. Також від прізвища батька відмовилися 21-річна Захара та 17-річна Вів'єн, але наразі зробили це неофіційно.