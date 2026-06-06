Актриса провела праздничный день вместе со своими детьми. Об этом сообщает The Daily Mail.

К слову Впервые стало известно, кто посоветовал Анджелине Джоли посетить Херсон во время войны

Анджелина Джоли предстала в повседневном образе. Она выбрала серый свитер, брюки и очки. Она вышла на улицу из авто вместе с сыновьями: 17-летним Ноксом и 22-летним Паксом.

Их сфотографировали в Лос-Анджелесе. Нокс помогал матери разгружать вещи из машины. Он показал свой новый имидж – ярко-оранжевые волосы.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Это произошло на фоне того, как 24-летний Мэддокс неофициально отказался от фамилии отца. В финальных титрах фильма "Кутюр" он был указан как Мэддокс Джоли, а не Мэддокс Джоли-Питт.

Кто еще сменил фамилию?

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро общих детей: 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 21-летняя Захара, 19-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен. В прошлом году от фамилии отца отказалась Шайло. Она официально сменила свою фамилию – это стало тяжелым ударом для Брэда Питта. Также от фамилии отца отказались 21-летняя Захара и 17-летняя Вивьен, но пока сделали это неофициально.