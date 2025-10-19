Англомовний сингл від Полякової, атмосферний кліп від MONATIK і KOLA: музичні новинки тижня
- Оля Полякова презентувала англомовний сингл Warrior разом з британським ЛГБТ-хором The Force Choir, кліп створено з використанням 3D-графіки та штучного інтелекту.
- MONATIK і KOLA представили кліп на пісню "127", який став частиною четвертого сольного альбому MONATIK "Вічно танцююча людина".
Тиждень добігає кінця, тож це означає, що прийшов час знайомитись із прем'єрами від українських артистів. Цього тижня вони випустили альбоми, сольні треки, а MONATIK і KOLA презентували кліп на спільну пісню.
CHEEV
CHEEV випустив третій студійний лонгплей ROMCOM. Туди увійшли 5 старих треків: "Рана", "Раз в житті", "День у день", "Тихий дощ", "Як маяки", і 4 нові пісні: "Леоноре", "Ромкоми", "Ревную", "Твій аромат".
На підтримку альбому артист відправився у всеукраїнський тур, який охопить понад 30 міст. 20 і 21 листопада він виступить у Києві в Міжнародному центрі культури та мистецтв.
CHEEV – "Леонора": дивіться відео онлайн
Оля Полякова
Оля Полякова, яка заявила, що подає заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026, презентувала англомовний сингл Warrior. Співачка записала трек разом з британським ЛГБТ-хором The Force Choir.
Кліп створили спільно з британськими продюсерами компанії Red Triangle на лейблі state51.
Це масштабна експериментальна робота, що поєднала живу зйомку, 3D-графіку та технології штучного інтелекту. Ми прагнули створити кліп у стилі супергеройських фільмів і коміксів, натхненний ідеєю мультивсесвіту. Warrior – це історія про силу духу, боротьбу добра і зла, сміливість бути собою та відродження після випробувань,
– розповів режисер кліпу Мітя Шмурак.
Оля Полякова – Warrior: дивіться відео онлайн
KAZKA
Гурт KAZKA потішив слухачів піснею "Алло, підтримка". Уже незабаром вийде кліп, який знімали у Нью-Йорку. Солістка колективу навіть перевтілилась у Керрі Бредшоу з серіалу "Секс і місто".
Пісня звучить як маленький дзвінок у "службу підтримки" нашого серця – нагадування, що любов і тепло можна знайти навіть після розчарувань і мовчання. У ці непрості дні вона стане справжнім посланням надії для кожного українця,
– прокоментувала прем'єру Олександра Заріцька.
KAZKA – "Алло, підтримка": дивіться відео онлайн
Monokate
Фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко представила свій сольний проєкт Monokate. Співачка презентувала пісню "Пахнеш".
Monokatee – це мій особистий простір, де я можу бути максимально чесною. Тут я дозволяю собі звучати по-новому – м'якше, але водночас глибше. Це музика, яку хочеться не просто слухати, а проживати,
– поділилась вона.
Monokate – "Пахнеш": дивіться відео онлайн
Dima Prokopov
Dima PROKOPOV записав кавер на пісню Миколи Мозгового "Любов останньою ніколи не буває".
Ця пісня – одна з моїх найулюбленіших у творчості Миколи Петровича. Виконувати її – велика відповідальність і водночас велике щастя. Кожне слово потрібно прожити всім серцем, аби передати слухачеві щиру емоцію,
– зазначив артист.
Dima Prokopov – "Любов останньою ніколи не буває": дивіться відео онлайн
INGRET
INGRET представила новий акустичний альбом "Могутня фігура".
Це альбом, який народжувався у живому процесі. Деякі тексти я дописувала вже прямо під час запису, кілька пісень з'явилися буквально за лічені дні до студії, а деякі чекали свого часу роками. Це дуже відображає мене: спонтанну, у моменті, і водночас таку, що довіряє життю й вірить – усьому свій час,
– каже співачка.
INGRET – альбом "Могутня фігура": дивіться відео онлайн
Klavdia Petrivna
Klavdia Petrivna випустила пісню "Осінь", яка викликає особливі спогади.
Кожна людина повертається до минулого. У кожного є пісня, яка асоціюється з певним періодом в житті. Чи вдалося створити трек для колективної ностальгії? Вирішувати вам,
– зазначила артистка.
Klavdia Petrivna – "Осінь": дивіться відео онлайн
MONATIK і KOLA
MONATIK і KOLA представила кліп на пісню "127", яка увійшла до четвертого сольного альбому артиста "Вічно танцююча людина". Режисером цієї відеороботи став Руслан Махов.
Пісня "127" для Діми має особливе значення – я знаю, що в назві закодовані дати народження його дітей, і він її проживає дуже по-особливому. А для мене це пісня про справжні почуття, які не зникають. Про те, що у любові немає терміну придатності. Якщо справді кохаєш – це назавжди,
– зізналась KOLA.
MONATIK і KOLA – "127": дивіться відео онлайн
EL Кравчук
2025 рік – особливий для EL Кравчука, адже він відзначає 30 років на сцені. З нагоди важливої дати артист працює над виходом легендарного альбому "Нічий" на вінілі, а також презентує пісню "Вісім мільярдів".
Коли я вперше почув демо – я не повірив, що так буває. Назви хітів ідеально вплелися у сенс пісні: вона і про кохання, і про мою вдячність шанувальникам, і водночас – гімн мого творчого життя. Ніхто, крім мене, цю пісню не заспіває. А коли автори зізналися, що написали її під час обстрілу в укритті, я одразу зрозумів – вона має особливу силу,
– поділився EL Кравчук.
EL Кравчук – "Вісім мільярдів": дивіться відео онлайн
NICOLE
Юна співачка NICOLE представила трек про світ підліткових секретів і дружбу, він отримав назву "Тільки дівчата в чаті".
Ця пісня – про те, як важливо мати своїх людей, з якими можна бути відвертою. Усі ми зберігаємо секрети, але завжди є ті, з ким хочеться поділитися навіть найбільш особистим,
– каже NICOLE.
NICOLE – "Тільки дівчата в чаті": дивіться відео онлайн
GRISANA
GRISANA презентувала дебютний альбом "Розкішна і зла", який складається з 14 треків. Співачка створювала альбом 4 місяці, вона сама писала і продюсувала пісні.
Тільки так відчуваю цінність своєї творчості зараз. Коли все написане є відвертим і показує моє нутро, мої думки, мої сенси. Головне, що я транслюю для всіх слухачів: не бійтеся бути справжніми, проявляйтеся так, як ви відчуваєте. У цьому ваша головна сила! Бо якщо ви не будете собою, тоді хто буде цією розкішною людиною замість вас?,
– підкреслила GRISANA.
GRISANA – Femina Magna: дивіться відео онлайн