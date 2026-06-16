Досі в це не вірю, – відома блогерка повідомила, що в неї вщент згорів будинок під Києвом

У блогерки Аніти Соловей згорів будинок під Києвом. Про це вона повідомила 16 червня.

Інфлюенсерка поділилася сумною звісткою в інстаграмі й показала кадри палючого дому.

Вас також може зацікавити Підрізав авто та зник: відома українська модель потрапила в ДТП

Аніта розповіла, що під час пожежі ні вона, ні її чоловік не були в помешканні – вони виїхали звідти невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Причину займання вона не назвала.

Водночас виставила відео, де видно кадри зі знищеного від пожежі дому й показала, яким він був до трагедії.

Я, напевно, досі в це до кінця не вірю,

– написала Соловей.

І додала, що разом із будинком постраждали і яблуні. За словами блогерки, їх посадили приблизно тоді, коли вона народилася.

Це боляче. З них я зривала яблучка в школу. Це мій власний сад,

– написала Аніта.

Аніта Соловей повідомила, що в неї згорів будинок / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Інфлюенсерка поділилася, що зараз їй допомагає триматися усвідомлення важливості не прив'язуватися до матеріального – натомість цінувати те, що маєш, і вміти відпускати речі за потреби. Вона також наголошує, що найціннішим у житті є стосунки та люди поруч. Серед інших принципів, які її підтримують, – "антикрихкість", тобто вміння не тримати все в одному місці, а також медитація.

Раніше стало відомо, що внаслідок російського обстрілу в ніч на 15 червня був знищений магазин володарки титулу Mrs. Ukraine Plus Size Катерини Климкової. Він був основним джерелом їхнього з чоловіком доходу. Водночас родина налаштована не здаватися. До цього Катерина з коханим вже пережили втрату бізнесу в Маріуполі.