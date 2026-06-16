Про це повідомили на сайті ТСН. Учасниця міжнародних конкурсів краси вперше розповіла журналістам деталі аварії та поділилася своїми емоціями після цього неприємного інциденту.

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ДТП сталася через дії водія іншого автомобіля, який здійснив ризикований маневр і підрізав машину, у якій перебувала Катерина. Після цього чоловік зник з місця події.

На щастя, завдяки швидкій реакції водія машини, у якій їхала блогерка, вдалося уникнути серйозних наслідків.

У такі моменти особливо гостро розумієш, що найцінніше – це людське життя. Машину можна відремонтувати, матеріальні речі можна відновити, але життя і здоров’я людей є неоціненними. Я безмежно вдячна водієві, який не розгубився і зробив усе можливе, щоб уникнути трагедії. Дякую кожному, хто був поруч у ці хвилини. Саме в таких ситуаціях найбільше відчуваєш силу людяності, небайдужості та взаємної підтримки,

– підкреслила Катерина Білик.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії та розшукують винуватця ДТП.

Хто ще із зірок нещодавно потрапляв у ДТП?

12 червня в Києві в дорожньо-транспортну пригоду потрапив блогер і фітнес-тренер Сергій Данилець. У момент аварії разом із ним в автомобілі перебував його син. За словами чоловіка, через мокру після дощу машину занесло, після чого вона врізалася у відбійник. На щастя, удар був не сильний, тому що швидкість була невеликою. Сам блогер не постраждав, а його син отримав лише незначний опік на шиї.

Трагічні наслідки мала аварія, що сталася 27 травня на трасі Київ-Одеса в Кіровоградській області. У ДТП загинула відома тікток-блогерка Vikunciy. За попередньою інформацією, автомобіль Porsche Cayenne виїхав за межі проїзної частини та врізався в бетонну стелу. Повідомлялося, що разом із блогеркою в салоні перебувала її помічниця. Обидві жінки загинули на місці аварії.