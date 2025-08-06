Днями Анна Алхім повідомила, що переїжджає жити в Дубай й зазначила, що поки не планує повертатися. Народна депутатка Наталія Піпа пояснила, як блогерка змогла виїхати з України після відкриття кримінальних справ.

Відповідний допис політична діячка опублікувала у фейсбуці, передає Show 24. Піпа зізналась, що не здивована тим, що Алхім покинула Україну.

До слова "Не планую повертатись": скандальна блогерка Алхім повідомила, що залишає Україну

Наталія Піпа заявила, що скучає за кожним українцем і українкою, яким довелося виїхати за кордон, і чекає, коли вони повернуться додому. Однак зауважила, що це не стосується скандальної Анни Алхім.

Народна депутатка пояснила, що блогерці не оголосили підозру, тому вона змогла виїхати з України.

Відкриття справи – це грубо перша стадія. Далі, якщо є докази щодо особи, – їй оголошують підозру, особа стає підозрюваною і тоді вже суд може обрати щодо неї запобіжний захід за клопотанням прокурора: арешт, домашній арешт, заборона виїзду,

– написала Піпа.

Як Анна Алхім виїхала з України / Скриншот з фейсбуку Наталії Піпи

Які кримінальні справи відкрили проти Анни Алхім?

У травні стало відомо, що проти Анни Алхім відкрили три кримінальні справи за статтями 161 – порушення рівноправності громадян, 111 – державна зрада, 346 – погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча. Сама ж блогерка згодом заявила, що вважає звинувачення безпідставними.

"Я не вважаю себе проросійською. У мене набита вишиванка, прапор України. Яка я проросійська? Я перебуваю в Києві, якщо цю справу будуть розслідувати, то я тут. Я не хвилююсь з цього приводу, бо я точно не маю ніякого відношення до державної зради. Я патріот своєї країни, тому я не переживаю. Так, це не приємно. Це не приємно для моїх батьків", – сказала вона.

Кілька днів тому Алхім повідомила, що ухвалила рішення переїхати в Дубай після того, як внаслідок російської атаки по Києву постраждав житловий комплекс "Республіка", куди син блогерки ходить в школу.

"Після останнього прильоту в "Республіку", куди Вова (син блогерки – Show 24) ходить в школу, я видихнула, що ми були не в Києві. Тому що кожен день, як лотерея, мені набрид. Не буде обстрілів – я зі сльозами на очах повернусь додому, тому що з такими ж сльозами я лечу туди. Краще Києва для мене міста немає!", – пояснила Анна.