Анна Алхім зустрілася з російським блогером і знову нарвалася на критику

Українська блогерка Анна Алхім потрапила в черговий скандал. У Франції вона зустрілася з російським блогером Ігорем Синяком, який народився на Донеччині, але зрадив Україну.

Днями Анна Алхім та Ігор Синяк повечеряли в одному із закладів Франції. Фотографію з російським блогером вона поширила в інстаграм-сториз, передає Show 24.

До речі Раміна Есхакзай відреагувала на скандал з Алхім: "Україна – не серіал російського виробництва"

Після публікації світлини з Ігорем Синяком, Анну Алхім вкотре розкритикували у мережі. Висловилася, зокрема, й Олена Мандзюк, яка раніше публічно засудила одіозну блогерку.

Я хочу, щоб усі, хто й досі не визначився, з ким вони, побачили цю компанію. І зрозуміли, що це не "інтернаціональна дружба" – це публічна зрада з людьми, які підтримують "СВО", чи як там вони називають війну в Україні?,

– написала Мандзюк.

Олена Мандзюк про зустріч Алхім з Синяком / Скриншот з Threads

Анна Алхім і Ігор Синяк / Скриншот з інстаграму блогерки

Анну Алхім розкритикували у мережі

"Фото з русскім блогером – це вже не помилка, це позиція. Там, де хтось втрачає дім, Аня знаходить нових друзів. Не плутайте світогляд зі зрадою – тут усе очевидно без слів. За один стіл сідають не просто так".

"Тут безперечно зрозуміло, що вибір вона зробила. Навряд чи після такого вона планує повернутися в Україну".

"Дно пробите вкотре. Сподіваюсь, її як мінімум закенселять".

"Як неочікувано. Російська консерва вскрилася і вже можна без соусів "у нас свобода слова" відкрито тусуватися з росіянчиками. Це ж не перший кейс, а наші люди висновків не роблять".

"І хтось ще буде казати, що вона за Україну?! Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти".

"Я вражена. Це тотальна зрада. Мені прикро за таких людей".

"Здавалось, що нижче впасти неможливо. Але Аня завжди це робить".

Анну Алхім розкритикували через зустріч з Ігорем Синяком / Скриншоти з Threads

Що відомо про Ігоря Синяка

Ігор Синяк – російський блогер, який народився у місті Краматорськ Донецької області.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, він деякий час мовчав, а потім записав звернення, в якому "порушив мовчання" та назвав війну "п*здцем".

Якщо ви раптом на секунду подумаєте про те, що від того мовчання, якого я дотримуюсь, мені стає легше, то поспішаю вам нагадати, що прямо зараз в Краматорську перебувають мої батьки. І від цього мовчання не легше нікому: ні мені, ні вам. Але варто пам'ятати один дуже важливий момент: попри те, що я народився в Україні, у мене російський паспорт, я громадянин Російської Федерації. І я не буду порушувати закон. Я не хочу у в'язницю. Я не хочу наслідків. Я цього робити не буду,

– сказав Ігор Синяк.

У відео Синяк показав російський паспорт та не сказав, що війну проти України розпочала Росія. Блогер й далі дотримується мовчазної позиції, поки місто, в якому він народився, потерпає від російських обстрілів.