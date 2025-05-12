Анна Алхім зустрілася з російським блогером і знову нарвалася на критику
- Українську блогеру Анна Алхім розкритикували через зустріч з російським блогером Ігорем Синяком у Франції.
- Ігор Синяк, який народився в Україні, але має російський паспорт, відкрито не засудив війну Росії проти України.
Українська блогерка Анна Алхім потрапила в черговий скандал. У Франції вона зустрілася з російським блогером Ігорем Синяком, який народився на Донеччині, але зрадив Україну.
Днями Анна Алхім та Ігор Синяк повечеряли в одному із закладів Франції. Фотографію з російським блогером вона поширила в інстаграм-сториз, передає Show 24.
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Після публікації світлини з Ігорем Синяком, Анну Алхім вкотре розкритикували у мережі. Висловилася, зокрема, й Олена Мандзюк, яка раніше публічно засудила одіозну блогерку.
Я хочу, щоб усі, хто й досі не визначився, з ким вони, побачили цю компанію. І зрозуміли, що це не "інтернаціональна дружба" – це публічна зрада з людьми, які підтримують "СВО", чи як там вони називають війну в Україні?,
– написала Мандзюк.
Анну Алхім розкритикували у мережі
- "Фото з русскім блогером – це вже не помилка, це позиція. Там, де хтось втрачає дім, Аня знаходить нових друзів. Не плутайте світогляд зі зрадою – тут усе очевидно без слів. За один стіл сідають не просто так".
- "Тут безперечно зрозуміло, що вибір вона зробила. Навряд чи після такого вона планує повернутися в Україну".
- "Дно пробите вкотре. Сподіваюсь, її як мінімум закенселять".
- "Як неочікувано. Російська консерва вскрилася і вже можна без соусів "у нас свобода слова" відкрито тусуватися з росіянчиками. Це ж не перший кейс, а наші люди висновків не роблять".
- "І хтось ще буде казати, що вона за Україну?! Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти".
- "Я вражена. Це тотальна зрада. Мені прикро за таких людей".
- "Здавалось, що нижче впасти неможливо. Але Аня завжди це робить".
Анну Алхім розкритикували через зустріч з Ігорем Синяком / Скриншоти з Threads
Що відомо про Ігоря Синяка
Ігор Синяк – російський блогер, який народився у місті Краматорськ Донецької області.
Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, він деякий час мовчав, а потім записав звернення, в якому "порушив мовчання" та назвав війну "п*здцем".
Якщо ви раптом на секунду подумаєте про те, що від того мовчання, якого я дотримуюсь, мені стає легше, то поспішаю вам нагадати, що прямо зараз в Краматорську перебувають мої батьки. І від цього мовчання не легше нікому: ні мені, ні вам. Але варто пам'ятати один дуже важливий момент: попри те, що я народився в Україні, у мене російський паспорт, я громадянин Російської Федерації. І я не буду порушувати закон. Я не хочу у в'язницю. Я не хочу наслідків. Я цього робити не буду,
– сказав Ігор Синяк.
У відео Синяк показав російський паспорт та не сказав, що війну проти України розпочала Росія. Блогер й далі дотримується мовчазної позиції, поки місто, в якому він народився, потерпає від російських обстрілів.