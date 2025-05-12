На днях Анна Алхим и Игорь Синяк поужинали в одном из заведений Франции. Фотографию с российским блогером она распространила в инстаграм-сториз, передает Show 24.

Кстати Рамина Эсхакзай отреагировала на скандал с Алхим: "Украина – не сериал российского производства"

После публикации фотографии с Игорем Синяком, Анну Алхим в очередной раз раскритиковали в сети. Высказалась, в частности, и Елена Мандзюк, которая ранее публично осудила одиозную блогершу.

Я хочу, чтобы все, кто до сих пор не определился, с кем они, увидели эту компанию. И поняли, что это не "интернациональная дружба" – это публичная измена с людьми, которые поддерживают "СВО", или как там они называют войну в Украине?,

– написала Мандзюк.

Елена Мандзюк о встрече Алхим с Синяком / Скриншот с Threads

Анна Алхим и Игорь Синяк / Скриншот из инстаграма блогерши

Анну Алхим раскритиковали в сети

"Фото с русским блогером – это уже не ошибка, это позиция. Там, где кто-то теряет дом, Аня находит новых друзей. Не путайте мировоззрение с предательством – здесь все очевидно без слов. За один стол садятся не просто так".

"Здесь определенно понятно, что выбор она сделала. Вряд ли после такого она планирует вернуться в Украину".

"Дно пробито в очередной раз. Надеюсь, ее как минимум закенселят".

"Как неожиданно. Российская консерва вскрылась и уже можно без соусов "у нас свобода слова" открыто тусоваться с россиянчиками. Это же не первый кейс, а наши люди выводов не делают".

"И кто-то еще будет говорить, что она за Украину?! Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты".

"Я поражена. Это тотальная измена. Мне обидно за таких людей".

"Казалось, что ниже упасть невозможно. Но Аня всегда это делает".

Анну Алхим раскритиковали из-за встречи с Игорем Синяком / Скриншоты с Threads

Что известно об Игоре Синяке

Игорь Синяк – российский блогер, который родился в городе Краматорск Донецкой области.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, он некоторое время молчал, а потом записал обращение, в котором "нарушил молчание" и назвал войну "п*здцем".

Если вы вдруг на секунду подумаете о том, что от того молчания, которого я придерживаюсь, мне становится легче, то спешу вам напомнить, что прямо сейчас в Краматорске находятся мои родители. И от этого молчания не легче никому: ни мне, ни вам. Но стоит помнить один очень важный момент: несмотря на то, что я родился в Украине, у меня российский паспорт, я гражданин Российской Федерации. И я не буду нарушать закон. Я не хочу в тюрьму. Я не хочу последствий. Я этого делать не буду,

– сказал Игорь Синяк.

В видео Синяк показал российский паспорт и не сказал, что войну против Украины начала Россия. Блогер и дальше придерживается молчаливой позиции, пока город, в котором он родился, страдает от российских обстрелов.