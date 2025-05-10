На фоне очередного скандала с Анной Алхим высказываются публичные люди. Не стала молчать и журналистка Рамина Эсхакзай. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей инстаграм-странице, пишет Show 24.

Читайте также "Патриотизм – это не узор на коже": Алина Михайлова резко высказалась о скандальной Алхим

Рамина Эсхакзай заявила, что не поддерживает публичных и не публичных людей, которые продвигают российскую культуру с помощью социальных сетей, а также тех, кто включает русский рэп в парке.

В то же время журналистка отметила, что ей безразлично, "на каком языке человек общается в повседневной жизни, если он знает украинскую историю, продвигает нашу культуру и ценности".

Украина – это не сериал российского производства, где "потешные хо*лы" говорят на суржике, закусывая водку салом. Современная Украина – это уважение к прошлому и борьба за настоящее и будущее для существования государства,

– написала Рамина Эсхакзай.

По словам Эсхакзай, она давно отписалась от людей, которые возвращают ее в состояние начала 2022 года, когда она верила, что культура вне политики, а позиция большинства россиян не равна позиции Владимира Путина. В частности, Рамина отписалась от Анны Алхим.

Я знаю, что такое получать сотни сообщений в день и угрозы утилизировать меня за отстаивание ватной позиции. Здесь путь один: или осознать, что жизнь в Украине изменилась и измениться самому, уважая культуру и законы государства, в котором живешь, или смириться с моральным давлением общества, которое не готово терпеть любовь к культуре врага. И речь не о русском языке в быту или в социальных сетях, речь о мировосприятии,

– отметила журналистка.

Важно! Ранее мы писали о том, что известно о новом скандале с Анной Алхим.

Рамина Эсхакзай о важности соблюдать нормы законодательства

Рамина Эсхакзай также напомнила, что Украина является кандидатом в члены Европейского Союза, поэтому "важно привлекать нарушителей к ответственности на языке права, а не улицы".

Важно соблюдать нормы законодательства даже в отношении тех, кто нарушает эти нормы. У нас есть правоохранительные органы, которые имеют соответствующие полномочия. Язык улиц действует прекрасно, но мы правовая страна... Так, мы правовая страна,

– добавила она.

В конце Рамина попросила не угрожать детям и людям, мнение которых не разделяете. Она не поддерживает сторонников Анны Алхим и сторонников Елены Мандзюк, которые угрожают блогершам.