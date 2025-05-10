Соответствующее сообщение она опубликовала на своей инстаграм-странице, передает Show 24. Михайлова, в частности, обратила внимание на патриотическую татуировку, которую Алхим набила на руке.

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Можно иметь на руке вышиванку, но в голове и сердце – пустоту. Можно донатить на армию, но не понимать, за что она воюет. Донаты – не индульгенция. Они не дают права презирать язык и национальную идею той же самой армии. Не дают права крутить глаза на просьбу спеть украинскую песню, за которую кто-то потерял голос. Не дают права плевать на то, что делает нас нацией, а не просто населением,

– написала Алина Михайлова.

Офицер ВСУ отметила, что патриотизм – это выбор, цена и жертва, а не узор на коже.

Михайлова опубликовала фото татуировки в виде вышиванки, набитое на руке Анны Алхим, и фотографию руки с похожей татуировкой, "которая больше не сожмет ничего, потому что осталась на войне".

А теперь спросите себя: кто из них ближе к смыслу этой вышивки? Кто действительно несет ее в себе? Толерантность к таким, как Алхим, – это не путь к единству. Это нормализация пренебрежения. Это инфантильность, которая маскируется под "светлый взгляд". Это нежелание занять сторону – во время, когда молчание уже стало выбором,

– отметила Алина.

Осторожно! В заметке есть чувствительное фото.

Алина Михайлова подчеркнула, что русифицированных блогеров нужно называть своими именами и "вытеснять из пространства, где они только потребляют, но не защищают".

"Позиция "за все хорошее и против всего плохого" – это не патриотизм. И пока одни украшают себя символами, другие становятся символами сами", – добавила руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи".

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