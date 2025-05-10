Відповідний допис вона опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, передає Show 24. Михайлова, зокрема, звернула увагу на патріотичне татуювання, яке Алхім набила на руці.

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Можна мати на руці вишиванку, але в голові та серці – порожнечу. Можна донатити на армію, але не розуміти, за що вона воює. Донати – не індульгенція. Вони не дають права зневажати мову та національну ідею тієї ж самої армії. Не дають права крутити очі на прохання заспівати українську пісню, за яку хтось втратив голос. Не дають права плювати на те, що робить нас нацією, а не просто населенням,

– написала Аліна Михайлова.

Офіцерка ЗСУ наголосила, що патріотизм – це вибір, ціна та жертва, а не узор на шкірі.

Михайлова опублікувала фото татуювання у вигляді вишиванки, набите на руці Анни Алхім, та світлину руки зі схожим татуюванням, "яка більше не стисне нічого, бо залишилась на війні".

А тепер запитайте себе: хто з них ближчий до сенсу цієї вишивки? Хто справді несе її в собі? Толерантність до таких, як Алхім, – це не шлях до єдності. Це нормалізація зневаги. Це інфантильність, яка маскується під "світлий погляд". Це небажання зайняти бік – у час, коли мовчання вже стало вибором,

– зазначила Аліна.

Обережно! У дописі є чутливе фото.

Аліна Михайлова підкреслила, що зросійщених блогерів потрібно називати своїми іменами та "витісняти із простору, де вони лише споживають, але не захищають".

"Позиція "за все хороше і проти всього поганого" – це не патріотизм. І поки одні прикрашають себе символами, інші стають символами самі", – додала керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі".

Коротко про новий скандал з Анною Алхім