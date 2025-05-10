На тлі чергового скандалу з Анною Алхім висловлюються публічні люди. Не стала мовчати й журналістка Раміна Есхакзай. Відповідний допис вона опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, пише Show 24.

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Раміна Есхакзай заявила, що не підтримує публічних і не публічних людей, які просувають російську культуру за допомогою соціальних мереж, а також тих, хто вмикає російський реп в парку.

Водночас журналістка зазначила, що їй байдуже, "якою мовою людина спілкується в повсякденному житті, якщо вона знає українську історію, просуває нашу культуру та цінності".

Україна – це не серіал російського виробництва, де "потєшні хо*ли" балакають на суржику, закусуючи горілку салом. Сучасна Україна – це повага до минулого та виборювання теперішнього і майбутнього задля існування держави,

– написала Раміна Есхакзай.

За словами Есхакзай, вона давно відписалася від людей, які повертають її в стан початку 2022 року, коли вона вірила, що культура поза політикою, а позиція більшості росіян не дорівнює позиції Володимира Путіна. Зокрема, Раміна відписалася від Анни Алхім.

Я знаю, що таке отримувати сотні повідомлень на день та погрози утилізувати мене за відстоювання ватної позиції. Тут шлях один: або усвідомити, що життя в Україні змінилося і змінитися самому, поважаючи культуру та закони держави, в якій живеш, або змиритися з моральним тиском суспільства, яке не готове толерувати любов до культури ворога. І мова не про російську мову в побуті чи в соціальних мережах, мова про світосприйняття,

– зазначила журналістка.

Важливо! Раніше ми писали про те, що відомо про новий скандал з Анною Алхім.

Раміна Есхакзай про важливість дотримувати норм законодавства

Раміна Есхакзай також нагадала, що Україна є кандидатом в члени Європейського Союзу, тож "важливо притягувати порушників до відповідальності мовою права, а не вулиці".

Важливо дотримуватися норм законодавства навіть стосовно тих, хто порушує ці норми. У нас є правоохоронні органи, які мають відповідні повноваження. Мова вулиць діє чудово, але ж ми правова країна… Так, ми правова країна,

– додала вона.

Наприкінці Раміна попросила не погрожувати дітям і людям, думку яких не розділяєте. Вона не підтримує прихильників Анни Алхім та прихильників Олени Мандзюк, які погрожують блогеркам.