Show24 Українські зірки Якось не солідно, – Анна Кошмал звинуватила Трінчер і Цимбалару у плагіаті
2 квітня, 14:27
Якось не солідно, – Анна Кошмал звинуватила Трінчер і Цимбалару у плагіаті

Марія Примич
Основні тези
  • Акторка Анна Кошмал звинуватила Анастасію Цимбалару та Анну Трінчер у плагіаті її ідей рекламних інтеграцій.
  • Кошмал закликала колег звернутися до своїх піар-менеджерів та знайти нових сценаристів, щоб уникнути подібних ситуацій.

Акторка Анна Кошмал звинуватила своїх колег, Анастасію Цимбалару та Анну Трінчер, у плагіаті. Зірка серіалу "Свати" помітила, що вони копіюють її ідеї рекламних інтеграцій.

Про це Кошмал повідомила в інстаграмі. Вона звернулась до Цимбалару і Трінчер.

Анна Кошмал попросила Анастасію Цимбалару та Анну Трінчер поговорити зі своїми піар-менеджерами. Акторка зазначила, що вони "соромлять" зірок "вкраденими ідеями та рішеннями". 

Зірка серіалу "Свати" опублікувала колаж, де показала рекламні дописи колег, в яких помітила плагіат.

Я все пишу та генерую ідеї сама, освіта дозволяє. Це лише два мегаочевидних приклади, але таких ще є десятки. Краще знайти нового сценариста та креативника, або звертайтесь до мене, я вам напишу щось цікаве та унікальне, без проблем. Бо якось не солідно оце все для вашого іміджу, 
– написала Кошмал.

Кошмал звинуватила Цимбалару і Трінчер у плагіаті / Скриншот з інстаграму акторки

Наразі Цимбалару та Трінчер не прокоментували ситуацію у своїх соціальних мережах.

Хто така Анна Кошмал?

  • Анна Кошмал родом з Києва. Вона народилася у сім'ї військового та вчительки. У дитинстві дівчинка захоплювалася танцями й співом, ходила до музичної школи.

  • У 2010 році вступила до Київського естрадно-циркового училища на вокальну спеціальність. Уже наступного року зіграла у серіалі "Свати". Акторка отримала роль Жені Ковальової.

  • Кошмал також відома за серіалами "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Слуга народу", "Встигнули до 30".

  • Одружена, виховує двох дітей: сина Михайла і доньку Софію.