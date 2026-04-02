Якось не солідно, – Анна Кошмал звинуватила Трінчер і Цимбалару у плагіаті
Акторка Анна Кошмал звинуватила своїх колег, Анастасію Цимбалару та Анну Трінчер, у плагіаті. Зірка серіалу "Свати" помітила, що вони копіюють її ідеї рекламних інтеграцій.
Про це Кошмал повідомила в інстаграмі. Вона звернулась до Цимбалару і Трінчер.
Анна Кошмал попросила Анастасію Цимбалару та Анну Трінчер поговорити зі своїми піар-менеджерами. Акторка зазначила, що вони "соромлять" зірок "вкраденими ідеями та рішеннями".
Зірка серіалу "Свати" опублікувала колаж, де показала рекламні дописи колег, в яких помітила плагіат.
Я все пишу та генерую ідеї сама, освіта дозволяє. Це лише два мегаочевидних приклади, але таких ще є десятки. Краще знайти нового сценариста та креативника, або звертайтесь до мене, я вам напишу щось цікаве та унікальне, без проблем. Бо якось не солідно оце все для вашого іміджу,
– написала Кошмал.
Наразі Цимбалару та Трінчер не прокоментували ситуацію у своїх соціальних мережах.
Хто така Анна Кошмал?
Анна Кошмал родом з Києва. Вона народилася у сім'ї військового та вчительки. У дитинстві дівчинка захоплювалася танцями й співом, ходила до музичної школи.
У 2010 році вступила до Київського естрадно-циркового училища на вокальну спеціальність. Уже наступного року зіграла у серіалі "Свати". Акторка отримала роль Жені Ковальової.
Кошмал також відома за серіалами "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Слуга народу", "Встигнули до 30".
Одружена, виховує двох дітей: сина Михайла і доньку Софію.