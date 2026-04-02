Якось не солідно, – Анна Кошмал звинуватила Трінчер і Цимбалару у плагіаті

Акторка Анна Кошмал звинуватила своїх колег, Анастасію Цимбалару та Анну Трінчер, у плагіаті. Зірка серіалу "Свати" помітила, що вони копіюють її ідеї рекламних інтеграцій.

Про це Кошмал повідомила в інстаграмі. Вона звернулась до Цимбалару і Трінчер.

Анна Кошмал попросила Анастасію Цимбалару та Анну Трінчер поговорити зі своїми піар-менеджерами. Акторка зазначила, що вони "соромлять" зірок "вкраденими ідеями та рішеннями".

Зірка серіалу "Свати" опублікувала колаж, де показала рекламні дописи колег, в яких помітила плагіат.

Я все пишу та генерую ідеї сама, освіта дозволяє. Це лише два мегаочевидних приклади, але таких ще є десятки. Краще знайти нового сценариста та креативника, або звертайтесь до мене, я вам напишу щось цікаве та унікальне, без проблем. Бо якось не солідно оце все для вашого іміджу,

– написала Кошмал.

Кошмал звинуватила Цимбалару і Трінчер у плагіаті / Скриншот з інстаграму акторки

Наразі Цимбалару та Трінчер не прокоментували ситуацію у своїх соціальних мережах.

