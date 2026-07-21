Анна Неплях розповіла про роман із бізнесменом Гудковим та про шикарні подарунки один одному

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях більше не приховує своє особисте життя. Модель розповіла про стосунки з київським бізнесменом Олександром Гудковим та зізналася, якими сюрпризами вони дивують одне одного.

За словами блогерки в інтервʼю blik.ua їхній роман розпочався кілька місяців тому. Наразі пара вже зробила наступний крок і живуть разом у квартирі Олександра, однак модель ще не повністю перевезла усі свої речі. Анна поділилася, що намагається створювати затишок для коханого та робить йому незвичні презенти.

У нього на балконі все висадила квітами. Поки він був вдень на роботі, зробила ось такий сюрприз. Також я подарувала йому смарт-кільце, сама таке ношу. Тепер перевіряю його сон, як йому, взагалі, зі мною спиться,

– зазначила Неплях.

Анна Неплях та Олександр Гудков / фото з інстаграму

Зі свого боку обранець також вражає зірку оригінальним підходом. На початку їхніх стосунків Гудков створив спеціальний мобільний застосунок для подорожі Анни до Сполучених Штатів. Програма містила перелік заздалегідь оплачених розваг та активностей для дівчини.

Він мені особисто розробив дуже класний додаток перед моєю подорожжю до Америки – New York City for Hanna Neplyah. В ньому були різні активності, наприклад, політ над Нью-Йорком на гелікоптері. Також, ніч в готелі, забронював мені ресторан, прогулянка парком. Це був для мене найкоштовніший подарунок. Взагалі, мені такого ніхто ніколи не робив,

– розповіла модель.

Анна Неплях зі своїм хлопцем-бізнесменом / фото з інстаграму

А тим часом Леся Нікітюк розважається на катері зі своїм нареченим-військовим Дмитром Бабчуком.