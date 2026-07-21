По словам блогерши в интервью blik.ua, их роман начался несколько месяцев назад. Сейчас пара уже сделала следующий шаг и живет вместе в квартире Александра, однако модель еще не полностью перевезла все свои вещи. Анна рассказала, что старается создавать уют для любимого и делает ему необычные подарки.

На его балконе я все засадила цветами. Пока он был днем на работе, устроила вот такой сюрприз. Также я подарила ему смарт-кольцо, сама такое ношу. Теперь проверяю, как он спит, как ему вообще со мной спится,

– отметила Неплях.

Анна Неплях и Александр Гудков / фото из инстаграма

Со своей стороны избранник также впечатляет звезду оригинальным подходом. В начале их отношений Гудков создал специальное мобильное приложение для поездки Анны в Соединенные Штаты. Программа содержала перечень заранее оплаченных развлечений и мероприятий для девушки.

Он лично разработал для меня очень классное приложение перед моей поездкой в Америку – New York City for Hanna Neplyah. В нем были разные мероприятия, например, полет над Нью-Йорком на вертолете. Также ночь в отеле, бронирование для меня ресторана, прогулка по парку. Это был для меня самый ценный подарок. Вообще, мне такого никто никогда не делал,

– рассказала модель.

Анна Неплях со своим парнем-бизнесменом / фото из инстаграма

А тем временем Леся Никитюк развлекается на катере со своим женихом-военным Дмитрием Бабчуком.