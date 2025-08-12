Днями актора і військовослужбовця Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насильстві й розбещені 15-річної дівчини. На скандал відреагувала переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях.

Модель також розповіла власну історію, адже сама стала жертвою домашнього насильства. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.

Теж цікаво Людина має право на помилку, – відомий телеведучий висловився про скандал з Костею Темляком

Анна Неплях вважає, що історія з Костянтином Темляком – жахлива.

І найгірше – коли публічні люди змовчують чи спираються на "не знав, що він такий". Всі завжди все знають, і якщо людина має емоційний інтелект – вона зчитує пасивну агресію та залежність на раз-два,

– заявила вона.

Анна Неплях про скандал з Костянтином Темляком / Скриншот РБК-Україна

Модель пригадала, як сама стала жертвою домашнього насильства. За словами Анни, коли вона оприлюднювала свою історію, то не називала імені кривдника, але всі все знали.

Я не вірю, що люди змінюються. Якщо людина раз вкусила залежність, а насильство, на жаль, такий самий викид адреналіну, вона повторить свою історію не раз,

– підкреслила Неплях.

"Міс Україна Всесвіт 2021" зізналась, що захоплювалася грою Костянтина Темляка у фільмі "БожеВільні", як і багато інших людей, однак наголосила, що це не звільняє актора від відповідальності.

Не буває чорного без білого. Та якщо твоє чорне шкодить не лише тобі, а іншим – тобі не місце у соціумі, а в ізоляції – у рехабі чи за ґратами,

– додала Анна.

Анна Неплях про Костянтина Темляка / Скриншот РБК-Україна

Анна зізналась, що не знає жодної жінки, яка б не пережила насильство.

Газлайтинг, фізична розправа, економічне насилля – від цього треба бігти, і я прямий приклад того, що за кінцем цієї історії завжди є краще і щасливе майбутнє, бо якби я залишилась там – я впевнена, що навряд чи була б уже жива,

– зазначила модель.

Неплях підкреслила, що про домашнє насильство потрібно говорити, аби вберегти себе й інших.

Анна Неплях про насильство / Скриншот РБК-Україна

Анна Неплях пригадала історію, як стала жертвою нападу у центрі Києва. Вона просила про допомогу, але люди проходили повз. Відтоді модель звикла покладатися лише на себе.

Та я не перестаю вірити в людей і завжди прийду на поміч тим, хто потребує, хто не запитає про допомогу, бо я сама така. Разом з тим, я не перестаю вірити у людей, у добро, у любов,

– зізналась жінка.

Анна Неплях про пережите насильство / Скриншот РБК-Україна

Анна Неплях про пережите насильство / Скриншот РБК-Україна

Анна Неплях – жертва домашнього насильства / Скриншот РБК-Україна

Нагадаємо, раніше ми писали матеріал про зірок, які постраждали від домашнього насильства.