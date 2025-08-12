На днях актера и военнослужащего Константина Темляка обвинили в домашнем насилии и развращении 15-летней девушки. На скандал отреагировала победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях.

Модель также рассказала собственную историю, ведь сама стала жертвой домашнего насилия. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Анна Неплях считает, что история с Константином Темляком – ужасная.

И хуже всего – когда публичные люди молчат или опираются на "не знал, что он такой". Все всегда все знают, и если человек имеет эмоциональный интеллект – он считывает пассивную агрессию и зависимость на раз-два,

– заявила она.

Анна Неплях о скандале с Константином Темляком / Скриншот РБК-Украина

Модель вспомнила, как сама стала жертвой домашнего насилия. По словам Анны, когда она обнародовала свою историю, то не называла имени обидчика, но все всё знали.

Я не верю, что люди меняются. Если человек раз укусил зависимость, а насилие, к сожалению, такой же выброс адреналина, она повторит свою историю не раз,

– подчеркнула Неплях.

"Мисс Украина Вселенная 2021" призналась, что восхищалась игрой Константина Темляка в фильме "БожеВильны", как и многие другие люди, однако отметила, что это не освобождает актера от ответственности.

Не бывает черного без белого. И если твое черное вредит не только тебе, а другим – тебе не место в социуме, а в изоляции – в рехабе или за решеткой,

– добавила Анна.

Анна Неплях о Константине Темляке / Скриншот РБК-Украина

Анна призналась, что не знает ни одной женщины, которая бы не пережила насилие.

Газлайтинг, физическая расправа, экономическое насилие – от этого надо бежать, и я прямой пример того, что за концом этой истории всегда есть лучшее и счастливое будущее, потому что если бы я осталась там – я уверена, что вряд ли была бы уже жива,

– отметила модель.

Неплях подчеркнула, что о домашнем насилии нужно говорить, чтобы уберечь себя и других.

Анна Неплях о насилии / Скриншот РБК-Украина

Анна Неплях вспомнила историю, как стала жертвой нападения в центре Киева. Она просила о помощи, но люди проходили мимо. С тех пор модель привыкла полагаться только на себя.

Но я не перестаю верить в людей и всегда приду на помощь тем, кто нуждается, кто не спросит о помощи, потому что я сама такая. Вместе с тем, я не перестаю верить в людей, в добро, в любовь,

– призналась женщина.

