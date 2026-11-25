Історія кохання української конкурсантки почалася зі знайомства в потязі до Парижа. Сьогодні її підтримують бойфренд і велика родина, хоча до рішення взяти участь у конкурсі краси батько спершу поставився скептично.

Анна Ніконова представила Україну на "Міс Всесвіт-2026" у Пуерто-Рико та увійшла до топ-30 учасниць. Киянка має освіту психологині, працює в освітній сфері та відкрито розповідає про своє особисте життя. Зібрали цікаві факти про її стосунки, родину й шлях до міжнародного конкурсу. До речі, переможницею ювілейного конкурсу "Міс Всесвіт-2026" стала Дженніфер Баррето, яка назавжди змінила його історію.

Як Анна Ніконова познайомилася з коханим-англійцем

Обранця Анни звати Девід, він родом з Англії. У вересні Ніконова розповідала, що вони разом уже три роки. Однак до романтичних стосунків пара прийшла поступово: спочатку молоді люди багато спілкувалися й стали близькими друзями.

Ми познайомилися в потязі до Парижа, у нас уже були спільні знайомі, і ми випадково в потязі врізалися одне в одного. Ми довго дружили і навіть стали найкращими друзями, і тільки після цього почали зустрічатися. Він мій ровесник, у нас різниця в пів року, він із Англії і ми навчалися в одному університеті. Він мені допомагав і підтримував,

– розповіла Анна.

Анна Ніконова та Девід / фото ananikonovaa

У закоханих є незвичайний збіг: обоє мають близнюків. У Ніконової є сестра Оля, а в Девіда – брат-близнюк. За словами Анни, хлопці настільки схожі, що спочатку вона навіть могла їх переплутати.

Анна Ніконова із сестрою-близнючкою / фото ananikonovaa

Чи планують закохані весілля та як ставляться до ревнощів

Попри тривалі стосунки, поспішати з одруженням пара не збиралася. У вересневому інтерв’ю Анна пояснювала, що вони ще хочуть насолодитися побаченнями, спільними прогулянками й подорожами.

Поки не плануємо, ми ще дуже молоді й хочемо насолодитися тим, що просто зустрічаємося, гуляємо, подорожуємо і проводимо час разом,

– зауважила Ніконова.

За словами Анни, Девід спокійно сприйняв її новий статус і не ревнує. Навпаки, він підтримував її під час підготовки та радів перемозі на національному конкурсі. Ніконова телефонувала йому з кастингу й під час фіналу, тому хлопець знав, скільки зусиль вона доклала.

Через роботу й поїздки закохані не завжди можуть часто бачитися. Вони намагаються знаходити час для дзвінків і заздалегідь планувати зустрічі. Важливим правилом для них стало обговорювати проблеми безпосередньо одне з одним.

Ми ніколи не лягаємо спати, якщо ми в сварці, навіть якщо є якась маленька образа чи претензія – її завжди потрібно проговорити, тому що у стосунках тільки дві людини: я відповідаю за його почуття, а він – за мої. Жоден друг чи подруга або навіть член родини не допоможе вирішити ваші проблеми у стосунках – тільки ви вдвох. Звичайно, не завжди виходить, але ми стараємося,

– поділилася Анна.

Анна Ніконова та Девід / фото ananikonovaa

Хто батьки Анни Ніконової та скільки в неї братів і сестер

Анна виросла в родині, де десятеро дітей. Вона має шістьох сестер і трьох братів. Особливо близькі стосунки в неї із сестрою-близнючкою Олею, яка підтримувала її бажання спробувати себе на конкурсі краси.

Анна Ніконова із мамою, сестрами і братом / фото jetsetter

Батько Анни – Ігор Ніконов, один із найбільших київських забудовників, засновник девелоперської компанії KAN Development та колишній перший заступник голови КМДА.

Її мама Іванна заснувала освітній холдинг "А+".

Анна Ніконова з мамою / фото jetsetter

До ідеї участі в конкурсі батьки спочатку поставилися по-різному. Мама й сестри заохочували Анну подати заявку. Батько ж вважав, що після університету доньці варто зосередитися на професійному розвитку. Після перемоги підтримувати її почала вся родина.

Щодо особистого життя Ніконової, то, за її словами, батьки довіряють її вибору. Девід знайшов спільну мову з усіма членами сім’ї, особливо з молодшими. Анна запевняла, що родина не втручається в їхні стосунки.

Що Анна вивчала в Кембриджі та ким працює

Ніконова завершила магістратуру Кембриджського університету. За фахом вона освітня психологиня, а до холдингу "А+" приєдналася як координаторка міжнародних партнерств.

За словами Анни, її інтерес до психології посилився після початку повномасштабного вторгнення. Вона сама відчула, наскільки важливо мати можливість поговорити про свої переживання й отримати підтримку. На професійний вибір вплинув і приклад мами: Ніконова зростала поруч з освітніми проєктами та спостерігала за її роботою.

Анна Ніконова в Кембриджі / фото ananikonovaa

Анна розповідала, що хоче продовжувати практику в освіті та працювати з дітьми й молоддю, які пережили війну, травматичні події або інший складний досвід.

Водночас сцена була частиною її життя ще до конкурсів краси. У дитинстві вона займалася вокалом, виступала на фестивалях і конкурсах, захоплювалася художньою гімнастикою та пробувала себе в моделінгу.

Яка сімейна історія стоїть за її національним костюмом

На "Міс Всесвіт" Ніконова представила національний костюм "Золота пектораль", створений командою Katolic Atelier. Його натхненням стала знаменита скіфська прикраса, з якою пов’язані дитячі спогади Анни.

Її бабуся Олена Волковинська працювала в Музеї історичних коштовностей України, де зберігається пектораль. Анна приходила туди разом із братами та сестрами й мріяла приміряти золотий скарб. Через роки ця історія знайшла відображення в її конкурсному образі.

У костюмі поєднали чорний оксамит, металеві деталі, бурштин і перлини. На рукавах використали стріляні гільзи як нагадування про боротьбу України за свободу.

Вечірню сукню для Ніконової створив український бренд GASANOVA. Анну надихнув вихід Кендалл Дженнер на Met Gala 2021 у вбранні Givenchy, яке своєю чергою відсилало до образу Одрі Гепберн у фільмі "Моя чарівна леді". Для українки цю ідею переосмислили у сукні, вручну оздобленій камінням, геометричними елементами та рухливою бахромою.

Анна Ніконова / фото ananikonovaa

Навіщо Анна взяла сім валіз і яку місію представляла

До Пуерто-Рико Ніконова вирушила із сімома валізами. Шість призначалися для одягу на конкурсні заходи, а ще одну повністю відвели під національний костюм.

На багажі розмістили напис: "Я хочу, щоб мій голос допоміг тим, хто досі чекає, аби світ їх почув". Він пов’язаний із благодійною ініціативою, яку Анна представляла разом із Save Ukraine.

У межах підготовки до конкурсу Ніконова також презентувала соціальний відеопроєкт для номінації Beyond the Crown. Вона прагнула привернути міжнародну увагу до українських дітей, які постраждали від російської війни, та підтримки родин, що долають її наслідки.

До речі, на Miss International Україну представляла учасниця "Холостяка-15". Переможниця конкурсу та володарка головної корони вже відома.



