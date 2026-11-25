Фінал 64-го міжнародного конкурсу краси відбувся 25 листопада в Японії – наступного дня після конкурсу "Міс Всесвіт-2026". За титул Miss International змагалися 73 учасниці з різних країн світу. Хто став новою Miss International, чим вона займається та як Україну представила Дар’я Харитонова – 24 Канал розповідає далі.

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Хто переміг на Miss International 2026

Головну корону Miss International 2026 отримала 26-річна представниця Молдови Єлизавета Кузнецова. Вона стала наступницею колумбійки Каталіни Дуке, яка перемогла минулого року.

Єлизавета Кузнецова – переможниця Miss International 2026 / Фото з Інстаграму

До п'ятірки найкращих також увійшли:

1-ша віцеміс – Велика Британія, Бріттані Фіні;

2-га віцеміс – Чехія, Лаура Глозарова;

3-тя віцеміс – Індонезія, Вікторія Косасі;

4-та віцеміс – В'єтнам, Ле Кхань Ню.

Серед десяти найкращих опинилися також представниці Камбоджі, Домініканської Республіки, Індії, Американських Віргінських Островів та Венесуели.

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Що відомо про переможницю Єлизавету Кузнецову

Нова володарка міжнародної корони – не новачок у конкурсах краси. Єлизавета Кузнецова родом із Тирасполя, займається моделінгом та мистецтвом. Її шлях до Miss International розпочався задовго до цьогорічного фіналу.

У 2019 році дівчина здобула титул Miss Moldova та отримала можливість представляти свою країну на Miss World. Тоді їй було 19 років. На міжнародному конкурсі вона змогла потрапити до топ-40.

Єлизавета Кузнецова – переможниця Miss International 2026: фото

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Згодом Кузнецова знову повернулася на міжнародну конкурсну сцену. У 2025 році вона представляла Молдову на Miss Earth і стала однією з 25 найкращих учасниць.

Тепер до її здобутків додався титул Miss International 2026. Для Молдови це особливо важлива перемога, адже країна вперше здобула цю міжнародну корону.

Як Україну представила Дар’я Харитонова з "Холостяка-15"

Україну на Miss International 2026 представляла Дар’я Харитонова. Вона не змогла потрапити до топ-20, тож завершила участь у конкурсі до фінального етапу.

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Однак українка запам'яталася не лише виходами на сцену. Особливу увагу вона приділила популяризації нашої культури. На конкурсі національних костюмів Дар’я презентувала образ "Пані Гетьманша", натхненний козацькою добою. У ньому поєднали традиційну вишивку, бордові відтінки та масивні коралі.

Дар’я Харитонова: фото

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Також модель привезла до Японії вбрання від українських брендів Gepur, Mint та OLYA MAK. А під час міжнародного представлення не забувала говорити про війну в Україні, її наслідки для людей та дітей і незламну надію українців на майбутнє.

До речі, останнім часом ім'я Дар'ї Харитонової могло бути знайоме глядачам не лише завдяки конкурсам краси.

Дівчина брала участь у 15-му сезоні романтичного реаліті "Холостяк", головним героєм якого став баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Під час знайомства з ним вона влаштувала танцювальний сюрприз – виконала румбу разом зі своїм професійним партнером.

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У шостому випуску, який вийшов 20 листопада, Дар'я сама вирішила залишити проєкт. Вона пояснила своє рішення сильними почуттями до Холостяка.

Дар’я Харитонова / Фото з Інстаграму

Що ще цікаво знати про Дар'ю Харитонову?

Дівчині 23 роки, вона професійно займається спортивними бальними танцями, працює тренеркою та розвиває власний бренд одягу Dary Design Studio. Серед її спортивних досягнень – титули чемпіонки світу серед юніорів та чемпіонки Європи серед дорослих.

Тим часом Україна цьогоріч також гідно заявила про себе на іншому престижному конкурсі краси: Анна Ніконова увійшла до топ-30 "Міс Всесвіт-2026", показавши найкращий результат країни за останні 12 років.