У ніч на 25 листопада в Сан-Хуані відбувся фінал конкурсу "Міс Всесвіт – 2026". За корону змагалися 116 учасниць із різних країн, однак до фінальної частини дійшли лише 30 красунь. Серед них була й українка Анна Ніконова. Хто ж отримав головний титул і які нагороди чекають на переможницю – 24 Канал розповідає далі.

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Хто переміг на конкурсі "Міс Всесвіт – 2026"

Головну корону та титул "Міс Всесвіт – 2026" здобула представниця Пуерто-Ріко Дженніфер Баррето. Друге місце посіла Мелісса Нуньєс із Домініканської Республіки, а третьою стала венесуелка Клара Вегас.

Дженніфер Баррето / Фото з Інстаграму missuniverse

До п'ятірки фіналісток також увійшли Беа Міллан-Віндорскі з Філіппін та Джорджія Ваддінґтон із Нової Зеландії.

Біографія "Міс Всесвіт – 2026" Дженніфер Баррето

Дженніфер Баррето народилася в місті Маягуес у Пуерто-Ріко. Нині їй 27 років. Вона професійна психологиня та соціальна працівниця. Її освіта досить ґрунтовна: спочатку Дженніфер здобула ступінь бакалавра з психології в Кентуккі, а згодом отримала дві магістерські освіти – з психології та соціальної роботи.

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Переможниця одружена та виховує семирічну доньку Пенелопу. Її перемога стала історичною для конкурсу, адже Дженніфер стала першою мамою за всю 75-річну історію "Міс Всесвіт", яка здобула головну корону.

Цікаво, що до модельного бізнесу Баррето прийшла зовсім нещодавно. Вона не мала досвіду участі в конкурсах краси та вперше вийшла на подіум лише в лютому 2026 року. До національного конкурсу "Міс Всесвіт Пуерто-Ріко" почала готуватися у 2025 році, а вже в червні 2026-го здобула перемогу, представляючи муніципалітет Сан-Себастьян.

Міс Всесвіт-2026 Дженніфер Баррето: фото

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До цього Дженніфер будувала кар'єру в соціальній сфері. У 2021 році вона почала працювати на військовій базі Форт-Кавасос у Техасі в межах програми підтримки сімей військовослужбовців. Вона допомагала постраждалим від домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми, займалася профілактикою кризових ситуацій і підтримкою військових родин.

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Також Баррето волонтерила в медичному центрі Carl R. Darnall Army Medical Center, а згодом стала спеціалісткою з профілактики. Серед напрямів її роботи – захист дітей, запобігання насильству та підтримка психологічного здоров'я громад.

Як виступила Україна на "Міс Всесвіт – 2026"

Анна Ніконова / Фото з Інстаграму missukraine_universe

Україну на міжнародному конкурсі представляла Анна Ніконова. Українка змогла пройти до топ-30, однак потрапити до п'ятірки найкращих учасниць їй не вдалося.

Попри це, представниця України стала частиною фінального шоу ювілейного конкурсу краси, де зібралися учасниці з понад сотні країн світу.

Які призи отримала переможниця "Міс Всесвіт – 2026"

Окрім корони та почесного титулу, на Дженніфер Баррето чекає низка подарунків від партнерів конкурсу. Їхній перелік може змінюватися залежно від року, однак серед традиційних винагород – коштовні прикраси та освітні можливості у престижних навчальних закладах.

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Також переможниця отримуватиме щонайменше 250 тисяч доларів за рік. Важливо, що це не одноразовий грошовий приз, а зарплата за виконання обов'язків "Міс Всесвіт". Протягом року Дженніфер представлятиме організацію на міжнародних, світських і благодійних заходах, а також братиме участь у рекламних проєктах і співпрацюватиме зі світовими брендами.

До речі, раніше ми розповідали, що відомо про українську представницю на "Міс Всесвіт – 2026" Анну Ніконову. Модель відверто відповіла на запитання про особисте життя та розкрила свої параметри.