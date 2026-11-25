Финал 64-го международного конкурса красоты состоялся 25 ноября в Японии – на следующий день после конкурса "Мисс Вселенная-2026". За титул "Miss International" боролись 73 участницы из разных стран мира. Кто стала новой Miss International, чем она занимается и как Украину представила Дарья Харитонова – 24 Канал рассказывает далее.

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Кто победил на Miss International 2026

Главную корону Miss International 2026 получила 26-летняя представительница Молдовы Елизавета Кузнецова. Она стала преемницей колумбийки Каталины Дуке, победившей в прошлом году.

Елизавета Кузнецова – победительница "Мисс Интернэшнл" 2026 / Фото из инстаграма

В пятерку лучших также вошли:

1-я вице-мисс – Великобритания, Бриттани Фини;

2-я вице-мисс – Чехия, Лаура Глозарова;

3-я вице-мисс – Индонезия, Виктория Косаси;

4-я вице-мисс – Вьетнам, Ле Кхань Ню.

В десятку лучших также вошли представительницы Камбоджи, Доминиканской Республики, Индии, Американских Виргинских островов и Венесуэлы.

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Что известно о победительнице Елизавете Кузнецовой

Новая обладательница международной короны – не новичок в конкурсах красоты. Елизавета Кузнецова родом из Тирасполя, занимается моделингом и искусством. Ее путь к Miss International начался задолго до финала этого года.

В 2019 году девушка завоевала титул Miss Moldova и получила возможность представлять свою страну на Miss World. Тогда ей было 19 лет. На международном конкурсе она смогла войти в топ-40.

Елизавета Кузнецова – победительница "Miss International 2026": фото

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Впоследствии Кузнецова вновь вернулась на международную конкурсную сцену. В 2025 году она представляла Молдову на "Miss Earth" и вошла в число 25 лучших участниц.

Теперь к ее достижениям добавился титул "Мисс Интернэшнл 2026". Для Молдовы это особенно важная победа, ведь страна впервые завоевала эту международную корону.

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Как Украину представляла Дарья Харитонова из "Холостяка-15"

Украину на "Miss International 2026" представляла Дарья Харитонова. Она не смогла попасть в топ-20, поэтому завершила участие в конкурсе до финального этапа.

Однако украинка запомнилась не только своими выходами на сцену. Особое внимание она уделила популяризации нашей культуры. На конкурсе национальных костюмов Дарья представила образ "Пани Гетманша", вдохновленный казацкой эпохой. В нем сочетались традиционная вышивка, бордовые оттенки и массивные бусы.

Дарья Харитонова: фото

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Также модель привезла в Японию наряды от украинских брендов Gepur, Mint и OLYA MAK. А во время международного выступления не забывала говорить о войне в Украине, ее последствиях для людей и детей и несокрушимой надежде украинцев на будущее.

Кстати, в последнее время имя Дарьи Харитоновой могло быть знакомо зрителям не только благодаря конкурсам красоты.

Девушка участвовала в 15-м сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал баскетболист Вячеслав Кравцов. Во время знакомства с ним она устроила танцевальный сюрприз – исполнила румбу вместе со своим профессиональным партнером.

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В шестом выпуске, который вышел 20 ноября, Дарья сама решила покинуть проект. Она объяснила свое решение сильными чувствами к Холостяку.

Дарья Харитонова / Фото из инстаграма

Что еще интересно знать о Дарье Харитоновой?

Девушке 23 года, она профессионально занимается спортивными бальными танцами, работает тренером и развивает собственный бренд одежды Dary Design Studio. Среди ее спортивных достижений – титулы чемпионки мира среди юниоров и чемпионки Европы среди взрослых.

Между тем Украина в этом году также достойно заявила о себе на другом престижном конкурсе красоты: Анна Никонова вошла в топ-30 "Мисс Вселенная-2026", показав лучший результат страны за последние 12 лет – как прошел конкурс для украинки.