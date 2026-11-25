В этом году сине-желтый флаг на мировой арене представляла 22-летняя киевлянка Анна Никонова. Девушка уверенно обошла многих соперниц, в том числе и россиянку, и вошла в тридцатку лучших. Такой прорыв стал настоящим событием, ведь представительница Украины оказалась в полуфинале впервые за последние 12 лет.

Adv

популярные видео

Анна Никонова на "Мисс Вселенная-2026": смотрите видео

Предыдущий громкий успех датируется еще 2014 годом, когда Диана Гаркуша завоевала почетное звание второй вице-мисс. Особое внимание публики привлек национальный костюм Анны под названием "Золотая пектораль". Девушка вышла к зрителям в роскошном черном платье с корсетом и длинным шлейфом, которое дополняли янтарная тиара в форме солнца и черная фата с золотистым узором.

Анна Никонова в национальном костюме / Фото fadilberishaphotography

Главным акцентом образа стала сама пектораль, щедро украшенная янтарем, жемчугом и металлическими подвесками. Над этим шедевром более трех месяцев работал дизайнер Василий Католик вместе с командой Katolic Atelier.

Реклама

Анна Никонова на "Мисс Вселенная-2026": смотрите видео

Вдохновением послужила настоящая скифская находка из кургана Толстая Могила, которая имеет для Никоновой глубокое семейное значение. Бабушка нашей участницы, Елена Волковинская, работала старшим научным сотрудником в фонде Музея исторических драгоценностей Украины, где и хранится оригинальное украшение. Путь украинки на конкурсе завершился после дефиле в купальниках, по итогам которого формировался топ-12.

Анна Никонова в купальнике / Фото из инстаграма missukraine_universe

Главную же победу и титул "Мисс Вселенная-2026" завоевала 27-летняя модель и социальный работник из Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето. Корону ей торжественно передала прошлогодняя победительница из Мексики Фатима Бош.

Победительница "Мисс Вселенная-2026": смотрите видео

Новая королева красоты продефилировала в короне "Сияние вечного наследия", созданной из 18-каратного белого золота и 3150 бриллиантов ювелиром Джорджем Виттелсом и домом Maison d'OR. Первой вице-мисс жюри выбрало Мелиссу Нуньес из Доминиканской Республики, а третье место заняла венесуэлка Клара Вегас.

Реклама

В финальную пятерку также пробились девушки из Филиппин и Новой Зеландии. Со сцены победительница обратилась к миру с важным посланием о современных технологиях. Она призвала ответственно пользоваться искусственным интеллектом, оставаться верными себе и не позволять технологиям подменять человеческие ценности.

Нынешняя победительница вошла в историю не только благодаря своей красоте и речам. Она стала первой мамой за все 75 лет существования конкурса, завоевавшей главную корону.