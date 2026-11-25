Цьогоріч синьо-жовтий прапор на світовому подіумі представляла 22-річна киянка Анна Ніконова. Дівчина впевнено обійшла багатьох конкуренток, зокрема й росіянку, та увійшла до тридцятки найкращих. Такий прорив став справжньою подією, адже представниця України опинилася у півфіналі вперше за останні 12 років.

Adv

популярні відео

Анна Ніконова на "Міс Всесвіт-2026": дивіться відео

Попередній гучний успіх датується ще 2014 роком, коли Діана Гаркуша виборола почесне звання другої віцеміс. Особливу увагу публіки привернув національний костюм Анни під назвою "Золота пектораль". Дівчина вийшла до глядачів у розкішній чорній сукні з корсетом і довгим шлейфом, яку доповнювали бурштинова тіара у формі сонця та чорна фата із золотистим оздобленням.

Анна Ніконова у національному костюмі / Фото fadilberishaphotography

Головним акцентом образу стала сама пектораль, щедро прикрашена бурштином, перлинами й металевими підвісками. Над цим шедевром понад три місяці працював дизайнер Василь Католик разом із командою Katolic Atelier.

Реклама

Анна Ніконова на "Міс Всесвіт-2026": дивіться відео

Натхненням послужила справжня скіфська знахідка з кургану Товста Могила, яка має для Ніконової глибоке родинне значення. Бабуся нашої учасниці, Олена Волковинська, працювала старшою науковою співробітницею у фонді Музею історичних коштовностей України, де й зберігається оригінальна прикраса. Шлях українки на конкурсі завершився після дефіле в купальниках, за підсумками якого формували дванадцятку.

Анна Ніконова у купальнику / Фото з інстаграму missukraine_universe

Головну ж перемогу та титул "Міс Всесвіт-2026" здобула 27-річна модель і соціальна працівниця з Пуерто-Рико Дженніфер Баррето. Корону їй урочисто передала торішня тріумфаторка з Мексики Фатіма Бош.

Переможниця "Міс Всесвіт-2026": дивіться відео

Нова королева краси пройшлася у короні "Сяйво вічної спадщини", яка була створена з 18-каратного білого золота та 3150 діамантів ювеліром Джорджем Віттельсом і домом Maison d'OR. Першою віцеміс журі обрало Меліссу Нуньєс із Домініканської Республіки, а третю сходинку посіла венесуелка Клара Вегас.

Реклама

До фінальної п'ятірки також прорвалися дівчата з Філіппін та Нової Зеландії. Зі сцени переможниця звернулася до світу з важливим меседжем про сучасні технології. Вона закликала відповідально користуватися штучним інтелектом, залишатися вірними собі й не дозволяти технологіям підміняти людські цінності.

Цьогорічна тріумфаторка увійшла в історію не лише завдяки своїй красі та промовам. Вона стала першою мамою за всі 75 років існування конкурсу, яка здобула головну корону.