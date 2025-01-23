Відома українська акторка Сагайдачна разом з новонародженою донечкою потрапила до лікарні

Українська акторка, яка знімалася у серіалі "Кріпосна", Анна Сагайдачна потрапила до лікарні. Річ у тім, що захворіла її новонароджена донечка.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.

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Так, Анна Сагайдачна вийшла в сторіс, де розповіла, що разом із 1-місячною донечкою опинилася у лікарні. Малеча "підхопила" вірус. Спочатку вірусом захворів її старший син Тимур від попереднього шлюбу, а потім і немовля. Акторка відверто зізналася про значні витрати на лікування.

Анна Сагайдачна потрапила до лікарні з новонародженою донечкою: дивіться відео онлайн

Якщо вийти з палати й спуститися до холу клініки, то почуваєшся наче на курорті в Буковелі, щоправда, навіть класний готель там коштував би в рази дешевше, ніж перебування тут,

– зазначила Анна.



Анна Сагайдачна потрапила в лікарню з новонародженою донечкою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, про те, що Сагайдачна вдруге стала мамою стало відомо в грудні 2024 року. Щоправда, поки акторка не показує обличчя новонародженої донечки та не розсекречує її ім’я.