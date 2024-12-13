Зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна розсекретила, що стала мамою донечки. Цим вона поділилась на своїй сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал.

До слова Остапчук з дружиною показали фото новонародженого сина: "Знайомтеся, Тім"

Українська акторка опублікувала серію нових фото з новонародженою донькою. Вони позували вдома, адже зіркову матусю вже виписали з пологового будинку.

Анна Сагайдачна показала, як був прикрашений будинок напередодні її приїзду. У кімнаті було безліч рожевих кульок, а одна з них мала напис: "Кохана, дякую за донечку!". Схоже, це був сюрприз для акторки від чоловіка.

Ми вдома. Я вже і фото в рожевому повиставляла, а мені продовжують в дірект писати, що 100% хлопчик. Ні, котики. У нас найніжніша дівчинка, хоча більшість була впевнена, що хлопчик. Бачите, як я вас здивувала,

– поділилась Анна Сагайдачна.



Анна Сагайдачна з донькою / Фото з інстаграму Анни Сагайдачної



Анна Сагайдачна з донькою / Фото з інстаграму Анни Сагайдачної

Особисте життя Анни Сагайдачної

Акторка влітку цього року повідомила, що розлучилась з чоловіком Євгеном Третяком. На той момент вони були не разом вже певний період часу.

У листопаді Анна Сагайдачна оголосила, що вагітна вдруге. Вона не розкриває імені свого коханого й наразі не зізнається, чи одружені вони. Втім, на одному з інтерв'ю Анна показалася з обручкою.