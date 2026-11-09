Анна Саліванчук назвала мінімальний заробіток майбутнього обранця: "Я люблю подарунки"

Після розлучення Анна Саліванчук готова й кілька років чекати на чоловіка, з яким захоче будувати стосунки. Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" розповіла, чому для неї важливо, скільки заробляє партнер і чи дарує він їй подарунки.

У шоу "Мама схвалює" Саліванчук пояснила, що хотіла б бути з чоловіком, який заробляє трохи більше за неї. Коли мова зайшла про конкретну суму, акторка назвала щонайменше 10 тисяч доларів.

Мені важливо, щоби чоловік заробляв трішечки більше, ніж я. Чоловік має заробляти більше, щоби я його поважала. Для мене чоловік – це бог. Я буду все тобі робити. Але якщо він буде заробляти менше, я не зможу його поважати. Якийсь час я можу полюбити, а потім зрозумію: він не може мені закрити якісь питання. Він має заробляти мінімум $10 тисяч,

– сказала акторка.

Анна Саліванчук / фото salivanchuk.anna

Акторка уточнила, що готова підтримати коханого під час фінансових труднощів. Для неї важливо, чи хоче він сам щось змінити. А про те, наскільки серйозно чоловік ставиться до їхніх стосунків, Анна судить, зокрема, за його готовністю витрачати на неї гроші.

Я люблю подарунки. Я люблю, коли мене поважають. І я вважаю, що коли чоловік витрачає гроші на жінку, це означає, що в нього серйозні плани. Якщо він не витрачає гроші на жінку, то все,

– сказала акторка.

Анна Саліванчук / фото salivanchuk.anna

Ще близько чотирьох місяців тому Саліванчук казала, що після тривалої перерви в особистому житті має "щось схоже на стосунки". Цього разу Анна сказала, що поки не закохана.

Я завжди знаю конкретно, що мені потрібно. Я можу почекати два, три, чотири роки. Не питання. Я ще не одружена, не закохана, бо чекаю на ту людину, яку я хочу головою. Я готова почекати і знаю, що ця гарна жінка дочекається,

– поділилася Саліванчук.

Раніше акторка вісім років була у шлюбі з народним депутатом Олександром Божковим. Вони розлучилися у 2023 році, а публічно Анна розповіла про це навесні 2024-го. Серед причин розлучення вона називала різні погляди на сімейні цінності.

До речі, Павло Зібров назвав свою пенсію після підвищення. Народний артист України досі поєднує виступи з викладанням і каже, що заняття зі студентами йому самому йдуть на користь.



