Анна Саливанчук назвала минимальный заработок будущего избранника: "Я люблю подарки"

В шоу "Мама одобряет" Саливанчук объяснила, что хотела бы быть с мужчиной, который зарабатывает чуть больше, чем она. Когда речь зашла о конкретной сумме, актриса назвала как минимум 10 тысяч долларов.

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Мне важно, чтобы мужчина зарабатывал чуть больше, чем я. Мужчина должен зарабатывать больше, чтобы я его уважала. Для меня мужчина – это бог. Я буду все для тебя делать. Но если он будет зарабатывать меньше, я не смогу его уважать. Какое-то время я могу полюбить, а потом пойму: он не может решить для меня какие-то вопросы. Он должен зарабатывать минимум 10 тысяч долларов– сказала актриса.

Анна Саливанчук / фото salivanchuk.anna

Актриса уточнила, что готова поддержать любимого во время финансовых трудностей. Для нее важно, хочет ли он сам что-то изменить. А о том, насколько серьезно мужчина относится к их отношениям, Анна судит, в частности, по его готовности тратить на нее деньги.

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Я люблю подарки. Я люблю, когда меня уважают. И я считаю, что когда мужчина тратит деньги на женщину, это означает, что у него серьезные планы. Если он не тратит деньги на женщину, то все– сказала актриса.

Анна Саливанчук / фото salivanchuk.anna

Еще около четырех месяцев назад Саливанчук говорила, что после длительного перерыва в личной жизни у нее есть "что-то похожее на отношения". На этот раз Анна сказала, что пока не влюблена.

Я всегда точно знаю, что мне нужно. Я могу подождать два, три, четыре года. Без проблем. Я еще не замужем, не влюблена, потому что жду того человека, которого хочу головой. Я готова подождать и знаю, что эта красивая женщина дождется– поделилась Саливанчук.

Ранее актриса восемь лет прожила в браке с народным депутатом Александром Божковым. Они развелись в 2023 году, а публично Анна рассказала об этом весной 2024-го. Среди причин развода она называла разные взгляды на семейные ценности.

Кстати, Павел Зибров назвал свою пенсию после повышения. Народный артист Украины до сих пор совмещает выступления с преподаванием и говорит, что занятия со студентами идут ему самому на пользу.