Сначала получал 2 500 гривен: Павел Зибров назвал размер своей пенсии после повышения

В интервью проекту "Наедине с Гламуром" Зибров назвал новую сумму – 11 400 гривен в месяц. Ранее певец рассказывал, что его первая пенсия составляла 2 500 гривен. В июне 2024 года он получал уже 8 300 гривен.

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Помимо пенсии и гонораров за выступления, Зибров получает зарплату в столичном Университете культуры. Работать туда певца пригласил Михаил Поплавский.

Но я до сих пор работаю, хотя у меня и стаж почти 50 лет. По приглашению Михаила Поплавского я возглавляю кафедру эстрадного пения в университете. Там я работаю уже четыре с половиной года. У меня полная ставка, надбавка за звание народного артиста и профессора– рассказал Зибров.

Павел Зибров / фото из инстаграма pavlo_zibrov

Сумму зарплаты певец не назвал, зато объяснил, почему любит преподавание. Ему нравится обучать будущих артистов, а во время занятий он и сам поддерживает голос в форме.

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Я работаю, некогда отдыхать, нужно обучать молодежь. Я получаю удовольствие, всегда в строю и в хорошем настроении. Да и голосовые связки работают– добавил артист.

Ранее Зибров рассказывал, что финансовыми делами занимается его жена Марина. Когда же певца спросили о самом большом гонораре за выступление, он ответил: "Не скажу, сколько это денег, но это роскошная машина".

Павел Зибров с женой Мариной / фото из инстаграма pavlo_zibrov

Кстати, Павел Зибров раскрыл, сколько он платит дочери за работу. Она уже много лет работает менеджером певца и, как оказалось, получает солидную долю от проектов.