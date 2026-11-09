Спершу отримував 2 500 гривень: Павло Зібров назвав свою пенсію після підвищення

В інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром" Зібров назвав нову суму – 11 400 гривень на місяць. Раніше співак розповідав, що його перша пенсія становила 2 500 гривень. У червні 2024 року він отримував уже 8 300 гривень.

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Окрім пенсії та гонорарів за виступи, Зібров отримує зарплату в столичному Університеті культури. Працювати туди співака запросив Михайло Поплавський.

Але я досі працюю, хоча у мене й стажу майже 50 років. Та за запрошенням Михайла Поплавського я очолюю кафедру естрадного співу в університеті. Там я працюю вже чотири з половиною роки. У мене повна ставка, надбавка за народного артиста, професора– розповів Зібров.

Павло Зібров / фото з інстаграму pavlo_zibrov

Суму зарплати співак не назвав, зате пояснив, за що любить викладання. Йому подобається навчати майбутніх артистів, а під час занять він і сам підтримує голос у формі.

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Я працюю, ніколи відпочивати, треба молодь навчати. Я отримую задоволення, завжди у строю та в гуморі. Та й робочі зв’язочки працюють– додав артист.

Раніше Зібров ділився, що фінансовими справами опікується його дружина Марина. Коли ж співака запитали про найбільший гонорар за виступ, він відповів: "Не скажу, скільки це грошей, але це люксова машина".

Павло Зібров з дружиною Мариною / фото з інстаграму pavlo_zibrov

До речі, Павло Зібров розсекретив, скільки платить доньці за роботу. Вона вже багато років працює менеджеркою співака й, як виявилося, отримує солідну частку від проєктів.