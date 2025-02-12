Знову закохалася: Анна Саліванчук натякнула на новий роман після розлучення

Українська акторка Анна Саліванчук зізналась, що закохалась. Зірка вперше розповіла про знайомство з чоловіком та поділилась, чим він її підкорив.

Анна Саліванчук вперше поділилась деталями нових відносин. Про це пише 24 Канал з посиланням на "ЖВЛ представляє". Акторка зізналась, що познайомилась з чоловіком на своїй роботі.

До слова Перед Днем закоханих: зірка "МастерШеф" Мартиновська натякнула за розрив з бойфрендом

"У мене випадок був, я вважаю, досить цікавий, але й банальний. Це був театр, це була моя робота, – розповіла Анна Саліванчук.

Зірка кіно наразі не розповідає, чи її новий обранець – це колега, чи шанувальник. Але зазначила, що він підкорив її своєю відвертістю.

У нас ще маленький термін знайомства. Але я дуже люблю щирість. І дуже не люблю, коли кажуть неправду, щось вигадують. Люблю, коли просто щиро дивляться в очі, і ти розумієш, що це правда,

– поділилась акторка.

Анна Саліванчук зізналась, що для неї побачення мрії – коли вона дивиться на чоловіка, відчуває метеликів у животі й розуміє – "я нічого від нього не хочу, просто хочу дивитися".

Розлучення Анни Саліванчук

Українська акторка Анна Саліванчук та народний депутат Олександр Божко перебували у шлюбі близько 8 років. У них народилося двоє синів – Гліб (2015) і Нікіта (2020).

У березні 2024 року Анна повідомила про розлучення, яке насправді сталося ще навесні 2023 року. Через кілька місяців вона вперше зізналась, що спричинило розпад шлюбу. За словами актриси, у житті вона ставила дітей на перше місце, що й стало помилкою.