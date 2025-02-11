На розрив з коханим Мартиновська натякнула в інстаграм-сторіс, пише 24 Канал. Вона також повідомила, що знімає відео до Дня закоханих.

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Коли ви вчора розійшлися з хлопцем, а вже зранку потрібно знімати ролик до Дня, бл*ть, закоханих,

– написала Ольга Мартиновська.

Ольга Мартиновська натякнула на розрив з бойфрендом / Скриншот з інстаграму

Поряд з суддею "МастерШеф" у цей період опинився оператор, який знімає їй ролик до 14 лютого.

За що це все оператору? Не знаю. Хтось же має це вислухати, поки ти не дійшов до психолога,

– зазначила шеф-кухарка.

Ольга Мартиновська в інстаграм-сторіс / Скриншот з інстаграму

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