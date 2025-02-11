На розрив з коханим Мартиновська натякнула в інстаграм-сторіс, пише 24 Канал. Вона також повідомила, що знімає відео до Дня закоханих.
Не пропустіть Саліванчук шокувала розповіддю, як ледь не стала жертвою домагань відомого фотографа
Коли ви вчора розійшлися з хлопцем, а вже зранку потрібно знімати ролик до Дня, бл*ть, закоханих,
– написала Ольга Мартиновська.
Ольга Мартиновська натякнула на розрив з бойфрендом / Скриншот з інстаграму
Поряд з суддею "МастерШеф" у цей період опинився оператор, який знімає їй ролик до 14 лютого.
За що це все оператору? Не знаю. Хтось же має це вислухати, поки ти не дійшов до психолога,
– зазначила шеф-кухарка.
Ольга Мартиновська в інстаграм-сторіс / Скриншот з інстаграму
Коротко про особисте життя Ольги Мартиновської
- Нагадаємо, не так давно Ольга Мартиновська натякнула, що перебуває у нових стосунках. Водночас шеф-кухарка розповіла, що не живе разом з бойфрендом.
- Вже довгий час у мережі ходять чутки про роман судді шоу "МастерШеф" з колегою – Володимиром Ярославським. Однак Ольга зауважила, що їх пов'язує лише дружба.
- Раніше Ярославський також спростовував чутки про роман з Мартиновською. Кухар поділився, що вони проводять час разом та навіть їздили відпочивати, але ніколи не перебували у стосунках.