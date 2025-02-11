На разрыв с возлюбленным Мартыновская намекнула в инстаграм-сторис, пишет 24 Канал. Она также сообщила, что снимает видео ко Дню влюбленных.

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Когда вы вчера разошлись с парнем, а уже утром нужно снимать ролик ко Дню, бл*ть, влюбленных,

– написала Ольга Мартыновская.

Ольга Мартыновская намекнула на разрыв с бойфрендом / Скриншот из инстаграма

Рядом с судьей "МастерШеф" в этот период оказался оператор, который снимает ей ролик к 14 февраля.

За что это все оператору? Не знаю. Кто-то же должен это выслушать, пока ты не дошел до психолога,

– отметила шеф-повар.

Ольга Мартыновская в инстаграм-сторис / Скриншот из инстаграма

Коротко о личной жизни Ольги Мартыновской