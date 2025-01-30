Кулінари Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський неодноразово спростовували чутки про роман. Обоє запевняють, що у них дружні стосунки. Про це шеф-кухарка розповіла у новому інтерв'ю "Фокусу", передає 24 Канал.

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Ольга Мартиновська поділилась, що часто спілкується з Володимиром, вони підтримують одне одного, частково конкурують та роблять одне одного кращим.

Ми не пара, але водночас – пара платонічна, пара людей, які щиро люблять одне одного, але без сексуального контексту. У нас дуже близькі, класні та комфортні дружні стосунки. Моя Віра обожнює Вову, я пишаюся ним, захоплююся його талантом,

– розповіла суддя "МастерШеф".

Ольга додала, що в неї та Володимира й Ектора Хіменеса-Браво комфортні відносини й робота, адже у них схожі погляди на кулінарію. У них трьох навіть є спільний чат.

Ольга Мартиновська про нові стосунки

Суддя "МастерШеф" також натякнула, що перебуває у нових романтичних стосунках. Однак наразі вони у процесі становлення.

Є людина, яку я люблю, і так само вірю, що ця людина любить мене. Ми не живемо разом, намагаємося вибудовувати стосунки. Раніше я думала, коли люди кохають одне одного, все дуже просто: живуть щасливе життя і помирають в один день, але це наївно,

– зауважила Мартиновська.

Кулінарна експертка додала, що вона вже доросла й сформована, тому буває складно підлаштовуватись. Однак вона готова працювати над розвитком цих стосунків.