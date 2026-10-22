Анна Трінчер залишила свій знак на лобі дитини: як відреагувала мама
Співачка Анна Трінчер поділилася історією зустрічі з юною прихильницею, яка захотіла автограф на лобі. Спершу артистка відмовилася, але згодом погодилася залишити зірочку. Мама дівчинки була поруч і запитала доньку, чи та задоволена результатом.
Кадри зустрічі Трінчер опублікувала в інстаграм-сторіз. Перед цим дівчинка емоційно підспівувала їй на концерті, а під час особистого спілкування захотіла отримати незвичний автограф.
За словами Анни, з проханням до неї звернулася мама прихильниці. Почувши відмову, дитина засмутилася.
Підійшла мама з дитиною і слізно попросила залишити автограф на лобі. Я відмовила, дитина засмутилась, бо хотіла бути крутою в школі,
– пояснила співачка.
Анна Трінчер з прихильницею / фото annatrincher_official
Зрештою, замість підпису Трінчер намалювала на лобі дівчинки зірочку.
Довелось все-таки залишити знак…
– додала Анна.
Мама запитала доньку: "Ти задоволена?" Та усміхнулася й кивнула, а потім звернулася до артистки: "Дякую дуже".
Після цього співачка та її прихильниця зробили спільне селфі. На фото обидві усміхаються, а на лобі дівчинки видно намальовану зірочку. Світлину Анна підписала: "Ми щасливі!"
Анна Трінчер з прихильницею / фото annatrincher_official
Нагадаємо, що КМДА заборонила концерт Трінчер у Палаці спорту через постійні повітряні тривоги та загрози.