Анна Трінчер залишила свій знак на лобі дитини: як відреагувала мама

Кадри зустрічі Трінчер опублікувала в інстаграм-сторіз. Перед цим дівчинка емоційно підспівувала їй на концерті, а під час особистого спілкування захотіла отримати незвичний автограф.

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За словами Анни, з проханням до неї звернулася мама прихильниці. Почувши відмову, дитина засмутилася.

Підійшла мама з дитиною і слізно попросила залишити автограф на лобі. Я відмовила, дитина засмутилась, бо хотіла бути крутою в школі– пояснила співачка.

Анна Трінчер з прихильницею / фото annatrincher_official

Зрештою, замість підпису Трінчер намалювала на лобі дівчинки зірочку.

Довелось все-таки залишити знак…– додала Анна.

Мама запитала доньку: "Ти задоволена?" Та усміхнулася й кивнула, а потім звернулася до артистки: "Дякую дуже".

Після цього співачка та її прихильниця зробили спільне селфі. На фото обидві усміхаються, а на лобі дівчинки видно намальовану зірочку. Світлину Анна підписала: "Ми щасливі!"

Анна Трінчер з прихильницею / фото annatrincher_official

Нагадаємо, що КМДА заборонила концерт Трінчер у Палаці спорту через постійні повітряні тривоги та загрози.