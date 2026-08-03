Анна Трінчер вперше показала реакцію мами на розкішний подарунок за понад 2 мільйони гривень

Анна Трінчер незвично відсвяткувала свій 25-й день народження. Замість того щоб приймати подарунки, співачка сама вирішила зробити сюрприз найдорожчій людині – своїй мамі Жанні.

Про це артистка розповіла в інстаграмі, де показала зворушливий момент вручення ключів від нового автомобіля.

Для мами Трінчер обрала Volkswagen Touareg 2026 року в бежевому кольорі. За даними з відкритих джерел, вартість такого кросовера залежить від комплектації й може становити від 65 до 91 тисячі доларів. За актуальним курсом (44,85 грн за долар) це становить орієнтовно від 2,9 до 4,1 мільйона гривень.

Момент вручення подарунка відбулася в одному з автосалонів Чернівців, де жінку зустріли з великими букетами півоній.

У дописі Анна зізналася, що давно мріяла зробити для мами такий подарунок. За словами виконавиці, саме мама завжди поруч, підтримувала у найскладніші моменти та стала для неї прикладом.

Вона завжди за мене, навіть коли весь світ проти. Мій янгол і моє натхнення. Жінка, якою я безмежно пишаюся і на яку мрію бути схожою. Те, скільки разів вона проявляла сміливість у житті та, попри всі обставини, йшла вперед із гордо піднятою головою, змушує мене ніколи не здаватися. Саме тому цей подарунок ми обрали для неї,

– написала Трінчер.

Анна Трінчер подарувала мамі машину. Дивіться відео:

До слова, нещодавно Анна Трінчер і сама отримала водійське посвідчення. Співачка розповідала, що за кермом не любить поспішати й їздить доволі спокійно.