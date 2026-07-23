Нещодавно у засобах масової інформації з'явилася новина про те, що виконавиця стала власницею автомобіля Volkswagen Touareg 2026 року випуску в бежевому кольорі. Вартість такої моделі на ринку становить від 65 до 91 тисячі доларів. У новому випуску шоу "Тур зірками" на Люкс ФМ Трінчер розповіла, що насправді це був спільний подарунок для її мами.

Volkswagen Touareg 2026 року / фото з сайту autorasevic

При цьому сама співачка запевняє, що не вважає цю автівку елітною чи занадто статусною.

По-перше, це неелітна автівка, вона не вважається такою. По-друге, це був наш спільний подарунок мамі. Це людина, яка вартує всього, кожної моєї заробленої копійки, мого часу, мого кохання, моєї присутності. І все, що я роблю – це те, аби вона мною пишалося. Це те, що вона заслуговує мати щодня. І якщо у мене є така можливість її порадувати, то залюбки робитиму,

– поділилася зірка.

Анна Трінчер з мамою / фото з інстаграму

Також співачка, яка відносно нещодавно отримала водійське посвідчення, розповіла про свій досвід за кермом. За словами Анни, шлях до отримання прав був для неї дуже довгим та важким, адже вона прагнула підійти до цього з максимальною відповідальністю.

Виконавиця зізнається, що боїться перевищувати швидкість чи ганяти, оскільки усвідомлює, що одна помилка на дорозі може коштувати життя їй, пасажирам або іншим водіям. Саме тому, не маючи великого водійського досвіду, вона намагається суворо дотримуватися всіх правил дорожнього руху.

Тому я, знаєте, звісно, зумерка, але з душею міленіалки. Мені це життя вже зрозуміле. Я спокійно вмикаю пісеньку Анни Трінчер і тихесенько їжджу дорогами Києва. Дуже стараюся все робити за правилами, щоб ніхто в сусідніх машинах на мене не матюкався,

– зіронізувала виконавиця.

Анна Трінчер / фото з інстаграму

До речі, новий хіт Анни Трінчер "Маргарита" написав автор з РФ, а журналістам почали погрожувати, однак команда співачки не стала мовчати і висловила своє бачення ситуації.