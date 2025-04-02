Анна Трінчер розповіла про нещодавній дзвінок від батька, з яким не спілкувалася 7 років

Співачка Анна Трінчер розповіла про дзвінок батька. Вони не спілкувалися сім років та навіть не вітали одне одного зі святами.

Однак нещодавно батько вперше за довгий час подзвонив Трінчер. За словами співачки, вона відчула емоцію, яку не може розпізнати, пише Show 24 з посиланням на шоу "Перепрошую".

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Тому що я наче всі ці сім років доводила йому, що гідна бути його донькою. І в мене була якась така ідея-фікс в голові, що я хочу, щоб він навіть не зміг каву попити, не почувши мого прізвища через радіо, через пісні, через білборди,

– зізналась Анна Трінчер.

Анна Трінчер не взяла слухавку від батька

Співачка доводила батькові, що вона – "дитина, якою можна пишатися". Анна мріяла про телефонний дзвінок від нього, але не взяла слухавку. Дівчина не змогла знайти сили на це.

І не знаю, чи знайду бажання підняти слухавку. Тому що я відчуваю наче вже пізно. Це абсолютно невідома мені людина. Я абсолютно нічого до нього не відчуваю. У нас було якесь минуле до 12 років, потім він поїхав. Тобто по факту аж з 12 років у нас не було нормальних стосунків батька і доньки,

– додала вона.

Анна Трінчер розповіла про дзвінок від батька: дивіться відео онлайн

Трінчер вдячна батькові за дитинство та за хороші періоди життя, які вона пам'ятає "уривками". Річ у тім, як зазначила співачка, "з кожним роком пам'ять взагалі стирає цю персону з її голови".

"Але далі у нас наче нічого немає. Ми ніхто одне одному. Якось так я відчуваю. Я не підняла слухавку взагалі. Він мені телефонував тричі. Я чекала цього 7 років. Нехай він почекає також, коли я прийду, коли я захочу цього, коли я дійду до такого морального стану, що зможу витримати цей діалог", – поділилась співачка.

Нагадаємо, що днями пограбували будинок Олександра Волошина – ексчоловіка Анни Трінчер. За словами блогера, зловмисники вкрали годинник Rolex вартістю 22 500 євро, 5 тисяч доларів, iPhone 15, документи на нерухомість на Балі й українські паспорти (внутрішній і закордонний). Справу розслідують правоохоронці.