Однак нещодавно батько вперше за довгий час подзвонив Трінчер. За словами співачки, вона відчула емоцію, яку не може розпізнати, пише Show 24 з посиланням на шоу "Перепрошую".

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Тому що я наче всі ці сім років доводила йому, що гідна бути його донькою. І в мене була якась така ідея-фікс в голові, що я хочу, щоб він навіть не зміг каву попити, не почувши мого прізвища через радіо, через пісні, через білборди,

– зізналась Анна Трінчер.

Анна Трінчер не взяла слухавку від батька

Співачка доводила батькові, що вона – "дитина, якою можна пишатися". Анна мріяла про телефонний дзвінок від нього, але не взяла слухавку. Дівчина не змогла знайти сили на це.

І не знаю, чи знайду бажання підняти слухавку. Тому що я відчуваю наче вже пізно. Це абсолютно невідома мені людина. Я абсолютно нічого до нього не відчуваю. У нас було якесь минуле до 12 років, потім він поїхав. Тобто по факту аж з 12 років у нас не було нормальних стосунків батька і доньки,

– додала вона.

Анна Трінчер розповіла про дзвінок від батька: дивіться відео онлайн

Трінчер вдячна батькові за дитинство та за хороші періоди життя, які вона пам'ятає "уривками". Річ у тім, як зазначила співачка, "з кожним роком пам'ять взагалі стирає цю персону з її голови".

"Але далі у нас наче нічого немає. Ми ніхто одне одному. Якось так я відчуваю. Я не підняла слухавку взагалі. Він мені телефонував тричі. Я чекала цього 7 років. Нехай він почекає також, коли я прийду, коли я захочу цього, коли я дійду до такого морального стану, що зможу витримати цей діалог", – поділилась співачка.

Нагадаємо, що днями пограбували будинок Олександра Волошина – ексчоловіка Анни Трінчер. За словами блогера, зловмисники вкрали годинник Rolex вартістю 22 500 євро, 5 тисяч доларів, iPhone 15, документи на нерухомість на Балі й українські паспорти (внутрішній і закордонний). Справу розслідують правоохоронці.