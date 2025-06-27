Після 37 років на посаді: Анна Вінтур залишає посаду головної редакторки Vogue

Культова постать у сфері моди Анна Вінтур залишає посаду головного редактора американської версії Vogue. 75-річна журналістка очолювала видання найдовше за всіх його головредів в історії.

Про це стало відомо 26 червня. Повідомляє Show 24 з посиланням на Vogue.

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У виданні вказують, що роль Анни Вінтур за останні 4 роки у видавничому домі Condé Nast значно зросла. Вона займалась не тільки Vogue, але й такими виданнями як Wired, Vanity Fair, GQ, Glamour і Bon Appetit. До того ж Анна Вінтур щороку керує заходами Vogue World та Met Gala.

Призначення нового головного редактора Vogue дозволить Вінтур рівномірніше розподіляти увагу між усіма ринками, на додаток до керівництва всіма виданнями Condé Nast,

– пояснюють у виданні.

Людина, яка обійматиме посаду керівника редакційного контенту американського Vogue, буде підпорядковуватися Анні Вінтур, як і керівники решти видань.

Додамо, Анна Вінтур обіймала посаду 37 років.

Раніше Гейлі Бібер повторила образ Анни Вінтур з 90-х. Модель одягнула вінтажну блакитну сукню з весняно-літньої колекції Gucci 1998 року.