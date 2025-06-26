На цьому тлі з'явилася інформація, що подружжя не піде разом на весілля їхніх друзів – мільярдера Джеффа Безоса та журналістки Лорен Санчес, яке відбудеться в Італії. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання TMZ.
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Так, інсайдери стверджують, що Орландо Блум планує бути на весіллі сам, а Кеті Перрі – пропустить подію попри те, що брала участь у дівич-вечорі Лорен Санчес в Парижі цього травня.
Зауважимо, святкування весілля Джеффа Безоса та його коханої, як пишуть іноземні ЗМІ, має розпочатися 26 червня з гала-вечора. Мільярдер, Лорен Санчес та інші світові зірки вже почали прибувати до Венеції.
Що відомо про стосунки Орландо та Кеті
- Актор і співачка почали зустрічатися у 2016 році. На деякий час вони розходились, але згодом возз'єдналися.
- У 2019-му пара оголосила про заручини.
- Орландо Блум та Кеті Перрі планували відсвяткувати весілля у 2020 році, але цьому завадив карантин.
- У 2020 році у пари народилася донька Дейзі Дав, а ЗМІ припускають, що вони могли таємно одружитися у 2021-му.
- Причиною напружених стосунків між зірками називають складнощі в кар'єрі Кеті Перрі.