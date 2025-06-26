На цьому тлі з'явилася інформація, що подружжя не піде разом на весілля їхніх друзів – мільярдера Джеффа Безоса та журналістки Лорен Санчес, яке відбудеться в Італії. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання TMZ.

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Так, інсайдери стверджують, що Орландо Блум планує бути на весіллі сам, а Кеті Перрі – пропустить подію попри те, що брала участь у дівич-вечорі Лорен Санчес в Парижі цього травня.

Зауважимо, святкування весілля Джеффа Безоса та його коханої, як пишуть іноземні ЗМІ, має розпочатися 26 червня з гала-вечора. Мільярдер, Лорен Санчес та інші світові зірки вже почали прибувати до Венеції.

Що відомо про стосунки Орландо та Кеті