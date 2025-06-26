На этом фоне появилась информация, что супруги не пойдут вместе на свадьбу их друзей – миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес, которая состоится в Италии. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание TMZ.

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Так, инсайдеры утверждают, что Орландо Блум планирует быть на свадьбе сам, а Кэти Перри – пропустит событие несмотря на то, что участвовала в девичнике Лорен Санчес в Париже в мае этого года.

Заметим, празднование свадьбы Джеффа Безоса и его возлюбленной, как пишут иностранные СМИ, должно начаться 26 июня с гала-вечера. Миллиардер, Лорен Санчес и другие мировые звезды уже начали прибывать в Венецию.

Что известно об отношениях Орландо и Кэти