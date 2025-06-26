Празднования должны начаться 26 июня и продолжатся до 28 числа. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание HOLA.

К теме С необычной просьбой к гостям: впервые показали эксклюзивное приглашение на свадьбу Джеффа Безоса

Папарацци зафиксировали, как Джефф и Лорен прибывают на вертолете, а затем пересаживаются в частное водное такси (вапоретто), направляясь в отель.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото Getty Images

В Венецию уже съехались звездные гости. Среди них – Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, дизайнер Диана фон Фюрстенберг, Опра Уинфри, Ким и Хлои Кардашьян и их мама Крис Дженнер. Всего на свадьбе ожидается около 200 гостей.

Звезды прибывают в Венецию на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес / Фото Getty Images

Чтобы разместить мировых знаменитостей, пять самых роскошных отелей Венеции – Aman Venice, Cipriani, Danieli, Gritti Palace и St. Regis – полностью забронированы для праздника.

Заметим, накануне наша редакция собрала все, что известно об этой свадьбе года.