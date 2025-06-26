Святкування мають розпочатися 26 червня і продовжаться до 28 числа. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання HOLA.

До теми З незвичним проханням до гостей: вперше показали ексклюзивне запрошення на весілля Джеффа Безоса

Папараці зафіксували, як Джефф і Лорен прибувають на гелікоптері, а згодом пересідають у приватне водне таксі (вапоретто), прямуючи до готелю.

Джефф Безос та Лорен Санчес / Фото Getty Images

До Венеції вже з’їхалися зіркові гості. Серед них – Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером, дизайнерка Діана фон Фюрстенберг, Опра Вінфрі, Кім і Хлої Кардаш'ян та їхня мама Кріс Дженнер. Загалом на весіллі очікується близько 200 гостей.

Зірки прибувають до Венеції на весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес / Фото Getty Images

Щоб розмістити світових знаменитостей, п'ять найрозкішніших готелів Венеції – Aman Venice, Cipriani, Danieli, Gritti Palace та St. Regis – повністю заброньовані для свята.

Зауважимо, напередодні наша редакція зібрала все, що відомо про це весілля року.