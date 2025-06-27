Об этом стало известно 26 июня. Сообщает Show 24 со ссылкой на Vogue.

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В издании указывают, что роль Анны Винтур за последние 4 года в издательском доме Condé Nast значительно возросла. Она занималась не только Vogue, но и такими изданиями как Wired, Vanity Fair, GQ, Glamour и Bon Appetit. К тому же Анна Винтур ежегодно руководит мероприятиями Vogue World и Met Gala.

Назначение нового главного редактора Vogue позволит Винтур равномерно распределять внимание между всеми рынками, в дополнение к руководству всеми изданиями Condé Nast,

– объясняют в издании.

Человек, который будет занимать должность руководителя редакционного контента американского Vogue, будет подчиняться Анне Винтур, как и руководители остальных изданий.

Добавим, Анна Винтур занимала должность 37 лет.

Ранее Хейли Бибер повторила образ Анны Винтур из 90-х. Модель надела винтажное голубое платье из весенне-летней коллекции Gucci 1998 года.