Як сьогодні живе "Міс Україна" Анна Заячківська, яка стала жертвою домашнього насильства

Анна Заячківська – успішна українська модель та художниця. У 2013 році вона здобула титул "Міс Україна", а під час Революції Гідності проявила справжній патріотизм і доброту.

Анна народилась і виросла в Івано-Франківську у християнській родині. Навчалась у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, а в студентські роки ще й очолила християнську спільноту та вивчала іконопис. Що відомо про життя Заячківської та де вона проживає зараз, читайте в матеріалі Show24.

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Моделінг і громадянська позиція

Анна має титул "Княгині Прикарпаття 2012", є "Топмоделлю України 2013", а також виборола звання "Міс Україна 2013".

У 2013 році вона поїхала на Балі, щоб представити нашу країну на конкурсі "Міс Світу". Заячківська потрапила у список 15 найкращих конкурсанток, а у конкурсі талантів зайняла 3 місце.

Анна Заячківська / Фото з соцмереж

Під час Революції Гідності модель не залишилась осторонь. Вона кілька місяців на Майдані готувала їжу та допомагала медикам. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Анна підтримала Україну. Вона регулярно висвітлювала у своїх соцмережах актуальні новини про російську агресію й часто приїжджала з-за кордону на Батьківщину.

Чоловік, що підняв на Заячківську руку

Свого часу "Міс Україна" переїхала до Мілану, де продовжила працювати моделлю. Там вона вийшла заміж за мільйонера Джанлукі Черваро. Однак сімейна казка перетворилась на жахливу картину. Невдовзі після одруження бізнесмен підняв на Анну руку та кинув її до підлоги.

У перший місяць після реєстрації шлюбу, при першому моєму висловленні думки, він підняв на мене руку, кинув мене до підлоги. Я була зовсім не готова до такого. Я не конфліктна людина, дуже хочу все обговорювати. Але він постійно вів монологи, найчастіше вночі – говорив довго, виснажливо, просто випивав з мене всю енергію,

– розповідала Анна.

Модель втекла від чоловіка через 7 місяців після весілля. Вона залишила обручку та записку й покинула дім. Заячківська також ділилась, що екскоханий був доволі агресивним і не вмів слухати. А в усіх проблемах він звинувачував дружину.

Анна Заячківська з колишнім чоловіком / Фото з соцмереж

Чи вільне серце Анни сьогодні – невідомо.

Анастасія Субота, "Міс Україна Всесвіт 2019", зізналася, що стала жертвою насилля у 6-річних стосунках. Вона розповіла про фізичне та моральне насильство з боку чоловіка, що тривало навіть після народження дитини.

Де зараз Анна Заячківська

Після невдалого шлюбу Анна оселилась у Римі, а тоді перебралась до Нью-Йорку, де, ймовірно, проживає і зараз. Наразі важко дізнатись інші деталі про життя моделі, адже вона приховала сторінку в інстаграмі від зайвих очей.

Анна Заячківська приховала соцмережі / Скриншот інстаграм-сторінки

Але відомо те, що "Міс Україна" зараз займається моделінгом не так активно, як було раніше. Вона віддає перевагу творчості, а саме – створює картини. Ба більше, у неї було вже декілька персональних виставок.

Анна Заячківська малює картини / Фото з соцмереж