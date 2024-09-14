Про біографічні дані журналістки відомо не так багато, однак уважна аудиторія точно пам'ятає обличчя Панкової з багатьох сюжетів. Дехто навіть казав, що вона перевершила славнозвісну Ольгу Фреймут. Як медійниця опинилась в окупації та що відомо про її життя, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Журналістика та програма "Ревізор"

Ведуча навчалась на факультету журналістики. У студентські роки вона спробувала власні сили у кулінарній програмі "Мастер Шеф". Вона хотіла стати кулінарним гідом, щоб розібратись в усіх тонкощах ресторанного бізнесу, однак здобути перемогу їй так і не вдалось.

Пізніше вона стала кореспонденткою на телеканалі "1+1", а згодом була ведучою програми журналістських розслідувань "Інсайдер" на "ICTV". Однак у 2019 році здійснилась давня мрія Панкової – їй вдалось поєднати любов до кулінарії та журналістики в одну справу. Вона стала четвертим ревізором програми після Миколи Тищенка.

Юлія Панкова / Фото видання "Ліза"

Згодом у життя всіх людей увірвалась пандемія коронавірусу, а ще пізніше у двері постукала повномасштабна війна. Ці події поставили на паузу проєкт "Ревізор", а Юлії довелось змиритись із сучасними реаліями.

Особисте життя

Відомо, що у 2019 році журналістка вийшла заміж за бізнесмена, який працює у сфері високих технологій. Вона ретельно приховувала обранця та навіть не назвала його імені, бо "не хоче відчувати хейт в особистому житті".

Юлія Панкова з ексчоловіком / Фото з соцмереж

Через 8 місяців подружнього життя ведуча шокувала новиною про розлучення. Вона зізналась, що їхня історія була красивою, але зараз вона по-справжньому почувається щасливою.

Ми більше не разом. Це була красива історія, яка швидко підійшла до кінця. Я дякую цій людині за все, що ми пережили разом. Але в будь-якому випадку потрібно вибирати себе. І скажу вам, що зараз я щаслива, – заявила Юлія.

Телеведуча запевнила, що це був свідомий вибір обох дорослих людей, які мирно розійшлись своїми дорогами. Чи вільне зараз серце Юлії – невідомо.

Окупація в Гостомелі

Коли почалась повномасштабна війна, дівчина зібралась і поїхала до батьків у Гостомель. Після цього вони не могли нікуди виїхати, адже літала авіація, а російські окупанти пробирались у глиб області.

Юлія Панкова в окупації / Фото "Новий канал"

Разом із сім'єю вона провела 15 днів в повній окупації. Родина сиділа в підвалі при низькій температурі, а зв'язку зі світом не було.

Ми не могли виїхати, бо нас не випускали. У сусідньому селі розстріляли родину. Нашого друга, який роздавав їжу мирним жителям, убили. В друзів днями померла мати. Її винесли та поклали на лавочку в пакеті й досі не поховали,

– ділилась спогадами Юлія.

9 березня окупанти зайшли у будинок батьків Панкової. Це були 13 "кадирівців", які нахабно до них увірвались. Вони забрали телефони та мисливську зброю і навіть погрожували батькові ведучої. Після цього родина вирішила піти на ризик і виїхала з Гостомеля.

"Не було жодних гарантій, що ми виживемо. Я так посиділа і думаю, що треба змиритись, і покластися на Бога, а як нас вб'ють, то це, мабуть, буде швидко. Я собі сказала: блін, мені вже 32 роки. Я вже так багато за своє життя бачила класного, неймовірного, я подорожувала, я зустрічала дуже крутих людей. У мене багато в моєму рюкзачку досвіду, і як це життя закінчиться, то я можу сказати, що це було класне життя", – розповіла Панкова у програмі "ЖВЛ".

Де зараз Юлія Панкова

Після того як сім'ї вдалось вибратись з-під окупації, вони оселились у Швейцарії. Соцмережі Юлії приховані, тож невідомо, де вона зараз перебуває і чим займається.

На сторінці у фейсбуці, у 2023 році, Панкова публікувала запити на запрошення онлайн-навчання з впровадження безвідходних і кліматично-дружніх рішень. У дописі йшлось, що до найбільш успішних закладів вона і команда приїдуть особисто для проведення практичних занять офлайн.

Тож можна припустити, що Юлія вже повернулась в Україну й продовжує розвиватись в улюбленій сфері.