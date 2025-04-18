О биографических данных журналистки известно не так много, однако внимательная аудитория точно помнит лицо Панковой из многих сюжетов. Некоторые даже говорили, что она превзошла знаменитую Ольгу Фреймут. Как медийщица оказалась в оккупации и что известно о ее жизни, узнавайте в материале Show24.

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Журналистика и программа "Ревизор"

Ведущая училась на факультете журналистики. В студенческие годы она попробовала свои силы в кулинарной программе "МастерШеф". Она хотела стать кулинарным гидом, чтобы разобраться во всех тонкостях ресторанного бизнеса, однако одержать победу ей так и не удалось.

Позже она стала корреспондентом на телеканале "1+1", а затем была ведущей программы журналистских расследований "Инсайдер" на "ICTV". Однако в 2019 году осуществилась давняя мечта Панковой – ей удалось совместить любовь к кулинарии и журналистике в одно дело. Она стала четвертым ревизором программы после Николая Тищенко.

Юлия Панкова / Фото издания "Лиза"

А знали ли вы, что не все экс-ведущие программы "Ревизор" находятся в Украине.

Впоследствии в жизнь всех людей ворвалась пандемия коронавируса, а еще позже в дверь постучала полномасштабная война. Эти события поставили на паузу проект "Ревизор", а Юлии пришлось смириться с современными реалиями.

Личная жизнь

Известно, что в 2019 году журналистка вышла замуж за бизнесмена, который работает в сфере высоких технологий. Она тщательно скрывала избранника и даже не назвала его имени, потому что "не хочет чувствовать хейт в личной жизни".

Юлия Панкова с экс-супругом / Фото из соцсетей

Через 8 месяцев супружеской жизни ведущая шокировала новостью о разводе. Она призналась, что их история была красивой, но сейчас она по-настоящему чувствует себя счастливой.

Мы больше не вместе. Это была красивая история, которая быстро подошла к концу. Я благодарю этого человека за все, что мы пережили вместе. Но в любом случае нужно выбирать себя. И скажу вам, что сейчас я счастлива, – заявила Юлия.

Телеведущая заверила, что это был сознательный выбор обоих взрослых людей, которые мирно разошлись своими дорогами. Свободно ли сейчас сердце Юлии – неизвестно.

Оккупация в Гостомеле

Когда началась полномасштабная война, девушка собралась и поехала к родителям в Гостомель. После этого они не могли никуда выехать, ведь летала авиация, а российские оккупанты пробирались вглубь области.

Юлия Панкова в оккупации / Фото "Новый канал"

Вместе с семьей она провела 15 дней в полной оккупации. Семья сидела в подвале при низкой температуре, а связи с миром не было.

Мы не могли выехать, потому что нас не выпускали. В соседнем селе расстреляли семью. Нашего друга, который раздавал еду мирным жителям, убили. У друзей на днях умерла мать. Ее вынесли и положили на лавочку в пакете и до сих пор не похоронили,

– делилась воспоминаниями Юлия.

9 марта оккупанты зашли в дом родителей Панковой. Это были 13 кадыровцев, которые нагло к ним ворвались. Они забрали телефоны и охотничье оружие и даже угрожали отцу ведущей. После этого семья решила пойти на риск и выехала из Гостомеля.

"Не было никаких гарантий, что мы выживем. Я так посидела и думаю, что надо смириться, и положиться на Бога, а если нас убьют, то это, видимо, будет быстро. Я себе сказала: блин, мне уже 32 года. Я уже так много за свою жизнь видела классного, невероятного, я путешествовала, я встречала очень крутых людей. У меня много в моем рюкзачке опыта, и как эта жизнь закончится, то я могу сказать, что это была классная жизнь", – рассказала Панкова в программе "ЖВЛ".

Где сейчас Юлия Панкова

После того как семье удалось выбраться из-под оккупации, они поселились в Швейцарии. Соцсети Юлии скрыты, поэтому неизвестно, где она сейчас находится и чем занимается.

На странице в фейсбуке, в 2023 году, Панкова публиковала запросы на приглашение онлайн-обучения по внедрению безотходных и климатически-дружественных решений. В публикации говорилось, что в наиболее успешные заведения она и команда приедут лично для проведения практических занятий офлайн.

Поэтому можно предположить, что Юлия уже вернулась в Украину и продолжает развиваться в любимой сфере.