Уперше за 7 років: знаменитий артист приїде до України з концертом

Канадський музикант Apashe анонсував концерт в Україні. Вже цього літа артист планує виступити в столиці, а частину виручених коштів передати на благодійність.

Apashe повернеться до Києва вперше за 7 років. Про свій концерт він оголосив на сторінці в тредсі.

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Музикант повідомив, що його виступ запланований на 28 серпня. Це вперше з 2019 року він повертається до України.

Я з радістю повідомляю, що нарешті повертаюся до Києва. І не просто для зйомок музичного кліпу чи документального фільму, а щоб дати концерт. Ви знаєте, як сильно я люблю це місто та його мешканців. Не можу повірити, що не виступав там з 2019 року... Після стількох років нарешті настав час це зробити,

– розповів Apashe.



Apashe / Фото з соцмереж Apashe

Продюсер додав, що частину зароблених коштів передасть у благодійний фонд "Діти героїв".

Що відомо про Apashe?

Справжнє ім'я музиканта – Джон де Бак. Він народився в Брюсселі, зараз живе в Монреалі. У своїй музиці поєднує електронне й басове звучання, хіп-хоп, оркестрові елементи.

Композиції Apashe звучали у фільмах та проєктах великих брендів: Apple, Netflix, HBO, Amazon.

Apashe не вперше з теплом відгукується про Україну. Раніше він знімав тут матеріали, прцював з українськими музикантами. У 2025 році випустив кліп на пісню Kyiv, створену з Аліною Паш.